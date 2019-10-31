【慶富獵雷艦案】台灣國防部求償　一審獲賠7,319萬元

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）慶富造船公司承攬海軍獵雷艦建造卻涉及詐貸，國防部解約後向慶富提起民事訴訟，台北地方法院今（31）日做出一審判決，裁定慶富應賠償約新台幣7,319萬元，全案可上訴。

綜合媒體報導，慶富造船股份有限公司在2014年以新台幣約352億元取得承造獵雷艦的標案，慶富董事長陳慶男等人卻涉嫌將公司原資本額新台幣五億元虛增到40億元，再以假合約及發票等向聯貸銀行團詐貸，造成聯貸銀行團超過130億元的損失。

國防部在2017年11月間發函予慶富解除契約，解約後沒入履約保證金。國防部並向法院提告，針對監造獵雷艦支出技術服務案費用、戰系裝備費用、監造獵雷艦支出監造費用（包含海軍在義大利船廠支出），法律服務費用，以及履約項目延遲等向慶富求償共7,705萬8,180元。

本案歷經超過一年半的審理，終在今日作出裁決。台北地院認定國防部求償監造獵雷艦支出技術服務案費用、戰系裝備費用、監造獵雷艦支出監造費用等為有理由，判決慶富應給付國防部新台幣7,319萬2,124元，其餘告訴駁回，全案可上訴。

針對這起案子，慶富原先主張，慶富已繳交履約保證金新台幣17億4,665萬元，屬預定損害賠償額違約金性質，應先抵充國防部主張的賠償部分後才能沒收，故抵充後，國防部則不能再請求慶富給付。

慶富還指出，國防部承造的第一艘獵雷艦仍在義大利，並無協助審查獵雷艦資料、監造及檢驗之技術服務工作及裝置戰鬥裝備，國防部所稱支出技術服務費與採購戰系裝備而受有損害，應非事實。

另外，慶富主張，國防部僅能證明海軍人員有赴義大利，無法確認其有實際監造之情，且支出費用中有禮品交際費，亦非必要支出，故不得請求被告賠償。

慶富詐貸案於2017年爆發，重挫國防部國艦國造的計畫，今年9月間，高雄地方法院依違反《銀行法》等罪，判處陳慶男有期徒刑25年、併科罰金新台幣1億500萬元，慶富則遭判處罰金2億8,000萬元，全案可上訴。