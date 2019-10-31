三芝八連溪生態小旅行 擁抱自然漫遊農再社區

新北市三芝共榮安康社區於10月19日舉辦「108 年度八連溪里山嘉年華」，活動當天展售的農村好物市集， 而每週末在社區內也有固定設攤展售，推廣在地農特產品， 歡迎民眾前來採購。

新北市共榮社區及安康社區位於八連溪流域， 得天獨厚的環境營造出兩岸社區生產、 生活及生態三生共榮的生活圈，孕育出新北市第一個金牌農村。 兩個社區自106年起，每年秋季固定舉辦「八連溪里山嘉年華」， 今年度活動於19日正式開場，著力於社區環境教育議題， 並在現場準備有農村好物市集，進行三芝在地農特展品展售。 除了搭配活動舉辦的市集， 三芝共榮安康社區內也設有定點農夫市集， 固定展售社區特色農產品，向社會大眾推廣有機無毒健康概念。

三芝共榮安康社區是新北市首處核定農村再生社區， 在林義峯老師帶領下，社區將廢棄農田重整， 打造成保水種水生態系，強調不使用農藥與除草劑， 推廣自然友善栽種，農地自然美景逐漸復甦。 社區內現在四處可見水池與梯田，串連八連溪水車、溪畔步道、 三芝名人文物館、再加上近年來創辦的農夫市集和農夫學堂， 共榮安康社區就是都市人的療癒後花園，旅客可在假日來社區走走， 體驗八連溪生態小旅行。

農業局長李玟表示， 共榮社區及安康社區積極力行友善農業栽種推廣， 邀請民眾以行動支持在地小農展售的優質農特展品，透過「 在地生產，在地消費」，縮短食物里程， 減少碳足跡排放，落實「吃在地、嚐當季」理念。