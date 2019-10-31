台灣外送經濟興起　台北市糕餅公會理事長：3年內可突破500億大關

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）外燴商機席捲全台，烘焙業趁勢要以「點心」搶攻派對、外燴市場！台北市糕餅商業同業公會與美國乳品出口協會攜手，聯合15個烘焙名店推出多款創意「派對點心」，要以高品質、高顏質產品搶客。

冬季是「開趴」的季節，萬聖節、感恩節、聖誕節等西方節慶及農曆年即將到來，「美國乳酪 冬季開趴」聯合行銷發表會邀請15間烘焙名店到場，應用不同的在地食材搭配美國乳酪，做出不同節慶展示派對點心。

台北市糕餅商業同業公會周正訓理事長指出，目前全台外送餐飲產值約300億，預計2至3年可突破500億大關。而且隨著外送市場蓬勃發展，近年流行在家舉辦各式節慶、生日派對，派對點心需求量大，烘焙店外燴訂單也逐年提升。

周正訓表示，外燴點心已經從以前講究的份量多，吃粗飽，演進到現在的小巧精緻、外型富特色、多樣化；而派對點心更講求精緻度與陳列氛圍，「派對上的點心一定要讓人驚豔、眼睛為之一亮！時尚派對要的finger food，不但要好吃更要好看！」

美國乳品出口協會台灣代表陳麗瓊表示，美國擁有自然環境的先天優勢，加上現代的高效的畜牧方式，是全球最大的牛奶及乳酪生產國。美國生產的高品質乳酪其多元的品項至今已經超過兩千種之多，更是不斷在國際比賽中獲得獎項。

15家烘焙名店這次各自推出不同款式的美國乳酪點心，有的樸實卻散發濃郁乳酪風味，適合喜愛乳酪的人；有的以特殊造型與繽紛色彩亮相，是瞬間吸引目光的派對主角。各店研發款式不同，但相同點均為「小巧精緻」、「外觀吸睛」，高顏質與高品質的「一口點心」已經蔚為趨勢！

這次參與聯合行銷的業者也對烘焙業發展派對、外燴點心表達看法。聯瑜烘焙以自家經驗分析，台北的外燴市場大多是以講習會、讀書會、說明會、招商、節慶聚會或者是派對為主；台中的外燴市場則大多以新房子入住、親朋好友聚會、謝師宴或是慶生活動為主。

Miss V認為，點心製作應走向多樣化以適用各式節慶活動，而「一口點心」更是目前的趨勢，一次不會吃進太多，又可吃到更多種不同的點心。聖瑪莉則認為現代人越來越重視點心的外觀，除了好吃，更要外表華麗才能吸睛。超品起司烘焙工坊也表示，現在消費者重視外觀及風味，「一口吃」更是現今流行趨勢。