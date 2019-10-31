國際上被譽為「飯店界奧斯卡」之稱的「世界奢華酒店大獎(World Luxury Hotel Awards)」，日前於芬蘭舉辦頒獎典禮公佈2019年獲獎名單，國泰飯店觀光事業旗下MADISON TAIPEI HOTEL慕軒飯店連續3年獲「奢華城市酒店(Luxury City Hotel)」殊榮。

慕軒飯店今年星光熠熠，除了2度名列台北米其林指南推薦旅館，館內URBAN331威士忌酒吧也首獲世界奢華餐廳大獎，為歡慶與感謝飯店備獲國內外相關產業評審與旅客肯定，即日起至2019年12月31日推出「住慕軒，輕鬆”點”」住房專案NT$4,418(含稅)起，邀您不僅親身體驗慕軒飯店低調內斂、沉穩舒適的細膩服務，任意點選由URBAN331供應NT$500客房服務餐點(Room Service)，還適用每房NT$1,000的國旅秋冬補助。

另針對AMAZZING CLUB會員，訂房再享95折、12月24日前入住亦可參加歲末會員Happy Boxing Day抽獎活動！

慕軒飯店，位於台北市敦化南路優越黃金區位，倚著優雅欒樹林蔭大道，室內空間發揮「Less is More極簡美學」的設計概念，服務上以飯店獨創的五元素 ─ 慕軒金徽禮遇、無限空間、完美舒眠元素、慕軒生活文化與尊榮餐飲權益，全方位打點旅人的需求。

此外，全台灣128家觀光旅館裡僅有22位的金鑰匙組織認證成員(Les Clefs d'Or)，慕軒飯店更有1位金鑰匙大使在大廳為入住貴賓提供各項專業暖心服務。正如飯店品牌宗旨「渴慕之旅‧靜心之處」，慕軒飯店用心傾聽旅人的渴慕、體貼任何細微的需求，盡心守護入住慕軒的每一位旅客，也因此獲得各大訂房網站與旅客的讚賞好評與回流，更是多位旅美大聯盟、NBA球星下榻台北時的首要之選。

年度最盛大的台北國際旅展即將在11月8日至11日登場，擁有各項國際大獎加持的慕軒飯店雙人住宿券每張NT$5,000，可使用一年、超值29折平假日皆適用不加價！台北消費者最愛的餐券，去年狂銷5千張的『GUSTOSO半自助式午餐券』每張NT$580，『GUSTOSO晚間海陸套餐券』每張NT$1,280，1樓威士忌酒吧則獻上『URBAN331平假日晚餐券』NT$980，『URBAN331雙人下午茶套餐券』NT$680，上述慕軒餐券在ITF旅展現場均額外加碼買十送一活動，再搭配滿NT$6,000送NT$600、刷指定信用卡贈禮，多重優惠享不完。