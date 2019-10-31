南港老爺行旅二期展覽「茶水」帶領旅人潛入藝術之河

繼開幕展的旅人風景─臺北日常，此次，南港老爺行旅將深入過往茶鄉─南港，挖掘茶與在地的歷史故事，透過一樓的紙雕藝術，探索兩代之間看待茶飲的不同視角，以及公共空間場域的音樂藝術，引導著旅人將思維化做旋律，最後來到大廳的影像作品，茶的地方史彷彿再次重演，栩栩如生。

踏入南港老爺行旅的那一刻起，從大廳色調、擺設、餐具、窗簾一路到房間樓層的牆壁、地毯、家具等等，皆在向旅人們訴說著南港在地的歷史故事與文化，或許你我都沒發現大廳的藍象徵基隆河、杯上圖騰如輪胎胎紋、地毯圖騰傳達茶丘陵等小故事，但我們仍致力於打造這樣充滿驚喜的環境，讓旅人們即使沒發覺，也能身在此環境中，感受在地專屬的氛圍與特色，而本次展覽更是將過往茶鄉─南港再做更突破性地呈現。

從一樓知名紙雕創作者-成若涵的〈茶席，茶習〉作品中可以看到她用麻繩編織出茶篩的紋理，穿插的紙雕則是杯中茶葉在散開之前的圓，娓娓道出南港為包種茶發源地的歷史，以及現代人喜愛的珍珠奶茶意象；緊接著的是金曲獎資深音樂人-林少英與王家棟的〈那山、那河、那海〉三大樂章，用音符描繪出南港茶山、茶與水的匯流及水的幻想，打破你我的思維，用耳朵聆聽南港想說的、歷史想說的，接著來到最後一個作品，大稻埕茶學校的影像作品〈臺灣茶誌〉，經過和台北市茶商業同業公會、姚開陽先生、山生有幸等取得珍貴的典藏資源，再利用油畫、黑白相片與臺灣茶園動態影像交織鋪陳，帶領著觀眾一窺臺灣茶走過的150年時光行旅。

展覽不再僅限於美術館裡，飯店也不再僅是住宿場所，來到南港老爺行旅，重新理出旅行的意義，自然而然地進入展間，品味在地故事與風情。