Fresh & Aged 美福乾式熟成牛排館經過了開幕至今屆滿七年的輝煌歷程，吸引了無數港、澳及海外各地饕客前來，許多政商名流也成為座上賓，達成每月破千萬的傲人成績，在頂級乾式熟成牛排館中，佔有領導性的指標地位。許多人品嘗了號稱「吃過就回不去的」乾式熟成牛排後，皆想一探陳師傅的乾式熟成室為何能創造出市場上無可取代的美味？

12年前由台灣第一人陳重光主廚隻身前往芝加哥，將乾式熟成技法習得並帶回台灣後，陳主廚的乾式熟成室向來為重鎮秘密基地，除了主廚本人外，從不對外開放，甚至連其他員工皆不得而入。Fresh & Aged美福乾式熟成牛排館在強大的肉商背景全力支持與陳主廚的專業技術相輔相成下，一路從28天、55天、75天、100天、128天、200天，甚至在2018年成功達成300天的突破。

因而促使今年度決定於Fresh & Aged 美福乾式熟成牛排館內，耗資千萬打造首座位於用餐區中、最親近消費者的全透明專業級乾式熟成室，首度對外呈現熟成室的完整樣貌，一解外界對秘密基地的無限期待。可同時容納超過100條肉品的空間，無論光源、溫度、濕度皆為專業級規格，不單只有展示功能，而是讓顧客享用餐點同時，穿透玻璃帷幕，親眼見證乾式熟成的演繹變幻。

究竟陳師傅的熟成室秘密為何？能讓肉品不進冷凍庫而放置300天，香氣越發濃郁誘人，烹調過後外酥內嫩、風味撲鼻，這隱藏12年從未公開的熟成室真面目，將於11/13盛大揭幕，為乾式熟成之路奠定新的里程碑！。

陳重光主廚游刃有餘的乾式熟成技法，也隨著新里程碑推陳出新運用在不同的食材上，除了熟知的美國牛，這次也首度運用在日本北海道國產牛上，不同油脂香氣帶來不一樣的味蕾感受。而極黑豬、台灣櫻桃鴨等不同肉品也在全新專業級乾式熟成室中驚艷呈現！