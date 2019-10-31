臺南古蹟美食文化 躍上新南向合製節目「攜手台灣」

繼今年5月泰國熱門旅遊節目團隊TA DAI MA到臺南拍攝電視節目後，日前菲律賓知名主持人Valerie Tan陳玉雲、Rovilson Fernandez及泰國知名藝人'Pancake' Khemanit Jamikorn也親自前來臺南取材，錄製「攜手台灣」(Embracing Taiwan)節目，介紹臺南的古蹟、美術館、美食、廟宇文化等新舊融合的獨特魅力，增進新南向國家民眾對台灣更深入的了解，希望吸引更多人前來旅遊體驗。

「攜手台灣」節目由外交部與菲律賓、越南、印度、泰國等4個新南向國家電視媒體合作製播，針對不同國家屬性，邀請各國電視台派遣專門團隊參與規劃、來臺攝錄，節目除了推廣台灣不同面向的觀光特色，還包括我對新南向國家的免簽政策、5+2產業創新計畫及前瞻基礎建設計畫，同時介紹我國對於非洲豬瘟、口蹄疫防制成效及歐盟解除我IUU黃牌等施政成果。

臺南是台灣的美食之都、文化古都，此次透過「攜手台灣」的鏡頭，將安平古堡、赤崁樓、臺南市立美術館、林百貨、北門水晶教堂、月老廟、牛肉湯、小吃等臺南豐富的文化、歷史、美食及溫暖的人情味介紹給菲律賓及泰國的觀眾們。節目將分別於菲律賓最具權威的新聞台CNNPH和泰國最受歡迎綜合頻道CH5中播出。（新聞轉載自新住民全球新聞網）