加勒比海友邦學生到社區擔任義廚 誇台灣阿嬤「你真水」

來自加勒比海友邦瓜地馬拉、尼加拉瓜、巴拉圭、宏都拉斯及聖文森等25位黎明技術學院觀光餐飲技職專班的國際學生，30日到泰山大科社區擔任義廚煮菜給長輩吃、大跳西班牙舞曲，甚至與阿公阿嬤合跳「愛情的恰恰」，巴拉圭籍的何海倫用台語說：「阿嬤你真水！」逗得阿嬤們心花怒放，也用英語回報「Thank you！」

106年加入新北市成為惜食義廚學校，固定每雙週1次到大科社區服務長輩。大科社區發展協會理事長蔡黃阿員安排學生用竹片簡易編織、製作竹陀螺；學生則帶來一系列西班牙舞曲，並邀阿公阿嬤一起共舞。今年18歲的唐瑞說，他從小跟奶奶長大，看到台灣的阿嬤非常親切，特地穿上手工編織的披風，帶著82歲的許周力一起跳舞。

另外巴拉圭籍34歲的何海倫，她說父親已經84歲了，在當地開小旅館，也接待過台灣的觀光客，她誇讚滿頭白髮的88歲錢陳月英說：「阿嬤你真水！」逗得阿嬤超開心，錢陳月英說有好多孫子囉，但第一次有「外國孫女」叫阿嬤。

這批熱情的學生在黎明餐飲老師黃健乙的帶領下，在惜食廚房充分展現廚藝，用惜食材料烹調高麗菜、空心菜、豆瓣魚、排骨湯，甚至有台灣口味的豬血燴豆腐，並幫忙阿公阿嬤打菜，一起共餐。（新聞轉載自新住民全球新聞網）