〈時評〉無主權哪有生命財產保障？

主權是一個國家「自主自決」的最高權威。身為國家元首的總統，捍衛國家主權是其無可迴避推卸的責任！讓人匪夷所思的是，代表中國國民黨角逐2020總統寶座的韓國瑜，卻喊出「顧主權很無聊」！？

連結韓國瑜喊的「發大財」與「顧主權很無聊」，其處心積慮就昭然若揭了，那就是：自由誠可貴、主權價更高，但為發財故，兩者皆可拋！

當然，純粹從經濟的觀點看，何止自由、民主、人權不能當飯吃，連主權也不能當飯吃。問題是，美國川普總統已經用一波又一波的行動，清清楚楚告訴世人：國際社會，從來就不能也不會有政治歸政治、經濟歸經濟那回事！經濟的背後，絕對少不了政治的角力運作！

職是，一個有國際觀、負責任的政治人物，是不可能講出類似「顧主權很無聊」這種話的──因為，他／她知道，雖然主權不能當飯吃，但是，沒有主權，連生命都難以獲得保障，遑論啥發大財？

看看猶太人的例子好了：長期以來，猶太人的理財術，舉世推崇；猶太人金融巨擘在美國（以及全球）財金界具舉足輕重影響力，更是不爭的事實。可是，散居歐洲各國的猶太人，在二戰期間卻集體慘遭納粹希特勒的迫害、屠殺──除了少數千辛萬苦逃離納粹魔掌的幸運者，其餘的，再多的財富，說沒收就沒收；再年幼的生命，說殺害就殺害；再溫馴沉默，照樣押送集中營。這血淚史的背後，最大的因素就是猶太人缺乏一個屬於猶太人自己的國家，個人生命、財產遭受到威脅掠奪時，沒有國家主權做後盾，加以維護保障！

再看看香港人的例子：號稱東方明珠的香港，主權移交中國後，「馬照跑」、「舞照跳」的保證言猶在耳，一轉眼，生活環境竟然淪落到醫院病床要搶、嬰兒奶粉要搶、衛生紙要搶的難堪窘境而無力阻擋抗衡。更恐怖的是，在香港「回歸」滿22年前夕，香港特首竟還想在沒有「自主自決」權利的香港人脖子套上「送中條例」的枷鎖。原來，沒有主權的保障，什麼生活品質、財產、乃至於自由、人權、生命，都形同鏡花水月，隨時都可能被出賣、被剝奪！

透過猶太人與香港人的悲慘命運，主權的重要性可說是不言而喻。今天，中國是全世界唯一對台灣領土、主權虎視眈眈的國家，有這樣的惡鄰，台灣總統宣示要顧主權，就是要對全體國人的自由、民主、人權、財產、生命負責；這是很嚴肅也很重要的承諾，怎麼會很無聊？

（作者為新竹教育大學退休副教授）