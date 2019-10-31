【最新】沖繩首里城3大殿遭大火吞噬　世界遺產付之一炬

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）被列為世界遺產的沖繩（琉球）那霸市首里城今（31）日凌晨發生大火，首里城內的主殿、北殿、南殿燒毀，據日媒報導，目前未傳出有人員傷亡或受困的情形。警消單位目前正在調查失火的原因。

綜合日媒報導，31日凌晨2時40分（台灣時間1時40分）左右，消防單位接獲通報日本沖繩縣那霸市的首里城冒煙，立即出動消防車前往滅火，但正殿已燒到剩下骨架，北殿和南殿也全部燒毀，6棟共約4200平米建築物燒毀。

圖為首里城內北殿遭到祝融吞噬。（圖／美聯社）

火災發生約6個小時之後，火勢漸漸被撲滅，但正殿西側的奉神門仍在燃燒，消防單位持續滅火。

市消防局表示，目前未傳出有人員傷亡或受困的情況，起火點可能位於正殿。至於確切起火原因和經過，市消防局與那霸警署正在調查中。

沖繩縣警方發言人表示，首里城27日起舉辦重現琉球王國時代儀式的「首里城祭」活動，警方表示，各項籌備工作預定進行到31日凌晨為止，但不清楚這是否與火災有關。

約在500年前興建的首里城是沖繩縣的主要觀光景點，曾是琉球王國中心。琉球王國存在了450年，直到1879年被日本兼併。

1945年二次世界大戰沖繩戰役時首里城被美軍砲擊燒毀。1992年正殿修復完成，側殿也陸續重建。首里城是在2000年12月被列為日本第11處世界遺產。首里城公園也是東京奧運聖火傳遞路線中的一站。

圖為首里城內的主殿原貌。（圖／美聯社）