埃及法老「圖坦卡門」神秘特展　台灣獨家亮點搶先看

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）神秘法老被起底！「圖坦卡門-法老王的黃金寶藏特展」將重現法老王古墓，更將從墓室出土5000件文物中，精選500件擬真重現，包含黃金面具、戰鬥馬車、國王座椅等，將於明（2020）年1月17日至4月5日中正紀年堂登場。

圖坦卡門（Tutankhamun）是距今3300多年前古埃及新王國時期第十八王朝的一位法老，9歲登基，19歲便駕崩。1922年被英國考古學者霍華德·卡特（Howard Carter）發現陵墓，挖掘出超過5千件文物，歷經幾千年歷史依舊保持良好狀態，引起國際熱議。



英國學者卡特（圖/聯合數位文創）

主辦單位聯合數位文創表示，繼圖坦卡門埃及古墓密室被發掘，不僅各種詛咒傳說相傳甚多，甚至因多起考古及探險團隊離奇逝世，而被媒體大肆報導渲染，除了讓這位最年輕的法老王蒙上神秘面紗外，其陵墓寶藏更是國際間爭相討論的話題。

聯合數位文創說明，埃及政府獨家授權圖坦卡門台灣首展，基於推廣「藝術文化教育」與「文物保護」原則，成功商借到500餘件由埃及文化部監修的「圖坦卡門等比例官方認證藝術品」，包含知名的黃金面具、戰鬥馬車、國王座椅、及絕美埃及皇后娜芙蒂蒂頭像等。

值得一提的是，展區將開箱法老王的黃金棺槨，將從法老的童年生活著手，帶領觀眾揭開神秘的法老身世，最後探討古埃及人「永恆傳說」生死觀。其中，部分展件可近距離觀賞其精緻的雕紋細節，同時規劃了多元的展區互動，重現千年古墓的神秘氛圍。



特展創意廣告燈箱（圖/聯合數位文創）

此外，適逢2020總統大選，圖坦卡門也出來參一腳！主辦單位大玩創意將台北市政府戶外廣告看板化身成競選看板，不僅候選人特別，連口號也引人發笑，原來是圖坦卡門懇請大家「買票」支持！

圖坦卡門特展將於明年1月17日國立中正紀念堂2、3展廳登場，詳情請前往官方粉絲團查詢或是直接購票去。

現在讓我們先來搶先看亮點展品吧！

黃金面具



（圖/聯合數位文創）

舉世聞名的黃金面具重 1104 公克，高 54 公分，由黃金打 造，鑲有青 金石、黑曜長和英碧輝煌。面具的額頭上飾有禿鷹和眼鏡蛇，分別代表埃及神下埃及的神，說明圖坦卡門是上、統治者；而下巴長筒狀的鬍子 ，則是和冥府之神合為一體的象徵； 從側面看，鬍子末端稍微翹 起來代表死亡。黃金具有著年輕、俊秀的面容，大鑲石英和黑曜眼睛凝視著遠方，這亙古的表情正是埃及藝術追求「永恆生命」的例證。 在木乃伊上覆蓋面具習俗，也象徵著古埃及人對死後復活的期待和 「永生」嚮往。

娜芙蒂蒂



（圖/聯合數位文創）

娜芙蒂的名字意為 "來自遠方的美女 "，現存一 尊石灰岩彩色半身像， 高 50 公分，距今 3300 年歷史，收藏在柏林新博物館。正是這尊非常寫實的雕像，讓人們穿越歷史得見她的真容。 娜芙蒂嫁給古埃及十八王朝的阿赫那頓法老，也就是圖坦卡門的爸， 娜芙蒂可能門王的母親，也可能不是。

國王座椅



（圖/聯合數位文創）

整個座椅為木製結構，覆以金銀薄板製成，極為豪華。椅背部分使用 金、銀、彩色玻璃寶石等材質打造，椅背上生動的描繪著法老與王后 的日常生活，人物圖像採埃及典型「樣式化」表現手法，忽略人體的客觀性，著重於能將身體各部分的特徵表現出來，左邊的圖坦卡門法老王和右邊的王后都有著側面的頭部、正面的眼睛、傾正面的胸部及 呈側面的腿和腳。在太陽神的庇佑下，王后似乎一面為法老塗抹香精油，一面對他訴說著什麼，而圖坦卡門也專注地傾聽著。

儀式用床



（圖/聯合數位文創）

埃及人相信地平線的兩側各有一隻獅子，負責管理每日太陽的日出。於是埃及人也相信，當法老王死後，可以從此床上重生進到來世。

站在獵豹身上的圖坦卡門雕像



（圖/聯合數位文創）

圖坦卡門一手拿著長長的桿子，另一手拿著連枷。頭上戴著長型皇冠，額頭上飾有一條眼鏡蛇。頸部上則有覆蓋胸部和肩膀的大衣領，腳上則是穿著涼鞋。 浮誇的穿著打扮，明顯能看出阿瑪納時期的藝術風格。