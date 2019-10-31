反政府示威抗議再升級 智利取消舉辦氣候峰會和APEC

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）智利總統皮涅拉宣布取消主辦「第27屆亞太經濟合作會議高峰會」（APEC）和「第25屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會」（Cop 25），外交部表示，已接獲智利政府正式通知，對此感到遺憾。

歷經了逾10天的街頭示威抗議，考量到國內持續動盪不安，智利總統皮涅拉（Sebastian Pinera）於台北時間30日晚間10點宣布，取消舉辦原訂於11月16至17日登場的APEC峰會，以及12月2日至13日的「第25屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會」（COP 25），聯合國表示將尋找其他替代方案。

Cop 25原本是要在巴西舉行，但去年底巴西政府藉口預算拮据而放棄，皮涅拉便同意代替巴西舉辦。Cop 25主要是討論全球氣候變化，以及各國如何努力減少導致全球氣溫上升的溫室氣體排放，未料智利陷入政治社會危機，暴力示威抗議一波接一波，難以平息。

中央社引述智利媒體La Tercera報導，一獲知皮涅拉的決定後，聯合國氣候變化綱要公約第25次締約方大會執行秘書埃斯皮諾薩（Patricia Espinosa）即聲明表示，能夠理解智利所面臨的困境，聯合國將盡一切努力尋找替代方案，確保會議如期舉行。

另一方面，APEC自1993年成立以來，首次因地主國因素取消APEC年度會議。美國總統川普和中國國家主席習近平原訂出席會議，並簽署第一階段的貿易協議。

對此，白宮發言人吉德里（Hogan Gidley）發布聲明表示，我們期待在相同時間範圍內與中國敲定歷史性貿易協議的第一階段，我們要作宣布時會通知各位。

台灣作為APEC會員，今年原訂由台積電創辦人張忠謀擔任領袖代表出席。中央社引述外交部發言人歐江安說法，外交部及駐智利代表處均已接獲智利政府正式通知。外交部了解智利政府迫於國內情勢不穩，才做出這個艱難的決定，對此一發展感到遺憾，並盼智利國內情勢能儘快恢復穩定。

示威抗議民眾將ATM提款機燒毀。（圖／美聯社）

綜合媒體報導，智利政府本月6日調漲地鐵票價，引發大批學生發難抗議，後來演變成反政府示威，訴求當局進行經濟和政治改革，至今造成超過20多人喪命，上千人受傷。

總統皮涅拉於22日承認錯誤，公開向人民致歉，試圖平息民怨，26日仍有逾120萬民眾湧上街頭示威，總統皮涅拉緊急宣布改組政府內閣並撤銷宵禁令，但未能平息民憤。

智利政府原以為這場危機會很快過去，但抗議潮仍然沒有平息跡象，也重挫了國家經濟和國際形象，所以皮涅拉選擇把重心放在國內，專心處理危機。

智利政府本月6日調漲地鐵票價，引發大批學生發難抗議，後來演變成反政府示威。（圖／美聯社）