卜睿哲：台北法案內容已反映在美行政部門政策

美國聯邦參議院一致同意通過「台北法案」，協助台灣鞏固邦交與國際參與。前AIT理事主席卜睿哲今天表示，法案傳達美國國會對台灣國際地位的強力支持；法案內容已反映在美國行政部門的政策。

現為華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）資深研究員的卜睿哲（Richard Bush）於1997年至2002擔任美國在台協會（AIT）理事主席。外交部政務次長徐斯儉今天頒贈「特種外交獎章」給卜睿哲，表揚他對促進台美關係的貢獻。

對於美國參議院通過「台北法案」，卜睿哲會後受訪時表示，這項法案傳達美國國會對台灣國際地位的強烈支持，包括協助台灣維持、拓展國際空間。他認為，法案相關內容已反映在美國行政部門的政策上。

卜睿哲表示，「大家都知道，目前的狀況不是由美國和台灣控制」，還牽涉到「另一個行為者」；不過他也認為，美國將會盡可能地協助維持台灣的國際地位。

至於「台北法案」從提案版本到參院通過版本的強度落差，他說，不清楚背後的原因，但當有政治決心（political will）的時候，美國國會議員擅長找到共識，減少彼此間的歧異。在這項法案上，他認為，因為國會強烈支持台灣，有推動的政治決心。

他表示，根據美國憲法，外交是總統職權，國會可以提出建議和觀點。現在的美國政府了解台灣國際地位及美台關係的重要性，在此議題上，「比過去的美國政府更加活躍」。

此外，對於獲頒「特種外交獎章」，卜睿哲表達感謝外，強調美台都有許多人為雙邊關係而努力。

他回憶，多年前，當他加入一位美國國會議員的工作團隊時，台灣成為他工作的重點之一。當時，那位國會議員推動的重點工作包括促進台灣的民主與人權，也可以說，他們對台灣的民主化有小小的貢獻。

卜睿哲他對台灣的民主發展感到驕傲，並形容擔任AIT理事主席是他「職涯中最棒的部分之一」；那段期間，台灣正經歷首次的政黨輪替。

談到當前的狀況，他指出，台灣面臨諸多挑戰，包括如何與中國建立關係。在此議題上，他強調要透過台灣的民主機制來處理，並相信台灣的民主夠堅強、夠有創意，足以解決這些挑戰。