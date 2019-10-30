太陽花學運政院驅離 一審判北巿警賠周倪安等人百萬元

太陽花學運群眾在行政院前靜坐遭暴力驅離案，一審北院採信前立委周倪安、民眾周榮宗等10人，當時因員警執勤過當而受傷，求償有理，判北巿警局應賠周等10人共新台幣111萬1570元。

周榮宗、周倪安等30人於民國106年間提起國賠訴訟，控告對象為台北巿政府及台北巿警察局，訴訟期間有人撤回訴訟，其中周榮宗死亡，訴訟由妻子及子女共5人承接，日前辯論終結時共計29名原告，一審台北地方法院今天宣判。

一審法院指出，警察人員執行職務違法使用警械致人受傷，適用國家賠償法，因故意或過失而不法侵害人民，負有國家賠償責任，本件應以被告台北市政府警察局為損害賠償主體，也就是賠償義務機關；本件訴訟，原告雖主張台北市政府也列為被告，但無必要。

法院指出，行政院院區及週邊為集會遊行法所定的禁制區，在禁制區內的非法集會，警察攜帶警械至現場執行勤務並無不法，但在制止、命令解散，進而強制驅離時，仍應考量比例原則，依現場實際情形，決定警械是否使用及如何使用。

法院指出，為證明原告所受傷勢為警察執勤過當，就算沒有拍攝到被警察攻擊而受傷過程可以認定，仍可就原告提出證人或以診斷結果顯示受有過重傷勢、受傷部位是人體致命要害部位來證明，使法官得到心證。

法官因此認定周榮宗、李孟融、鄭運陽、陶漢、周倪安、林志傑、江政韓、蘇俊雄、黃昰森、黃貴蘭等10名原告，於事發當時在場且因員警執勤過當而受傷，除身體疼痛、對國家機關的失望而受有精神上痛苦，請求財物損失及賠償慰撫金，為有理由，台北巿警局應賠償；其餘原告主張因證據不足，無法獲賠。全案可上訴。

周倪安聆判後與民間司法改革基金會成員召開記者會，她說，感謝律師團5年多來的幫助，今天一審宣判，雖有人獲賠，有人沒有，但這仍是象徵性遲來的正義。

司改會成員則說，當時驅離，警方施暴，使民眾受到輕、重程度不一的傷害，但至今沒有一個施暴的員警受到行政懲處，也就是暴力驅離事件一如威權時期迄今的多數國家暴力事件，有眾多被害人，但就是找不到加害人。

司改會成員強調，未受國賠者，律師團將與當事人討論研究上訴，並呼籲北巿警局等須承認當晚暴力驅離的錯誤、虛心賠償、放棄上訴。