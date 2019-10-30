(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導)2019亞太農業資訊科技國際研討會暨台灣農業資訊發展論壇( APFITA 2019)，10月30日到31日，一連兩天在台中逢甲大學舉辦。農委會希望透過本活動，鼓勵各領域專家藉由跨國、 跨領域的研討激發更多的靈感與建議， 讓亞太農業科技的發展與合作更為具體及落實，以提升傳統農業的生產力與永續經營，為科技農業帶來產業升級的新價值。

這次有來自美國、加拿大、德國、南非、日本等17國、逾200位農業資 訊科技專家學者參與和交流，同時分享最新發展應用趨勢。總計有上百篇論文發表， 其中我國農委會所屬各試驗研究機關研究人員與國內產學單位共發表逾5 0篇論文，是論文篇數最多的國家。研究範圍包括農業智慧化生產管理、農業地理資訊系統應用、 資料科學與精準農業大數據分析技術等領域。

由於近年來農業應用資通訊科技為全球發展趨勢， 農委會將資通訊的整合運用列為重點工作，應用資通訊技術發展「 智慧生產」與「數位服務」，透過智慧化生產管理， 突破小農單打獨鬥的困境，以提升農業整體生產效率與量能。

另外亦建構主動式全方位農業數位服務， 提高消費者對農產品安全的信賴感，成功結合國內產官學各界資源， 打造優質從農環境，開創農業經營新典範，邁向「效率」、「安全」 、「低風險」的新農業時代。