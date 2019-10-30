109年度新北市候用校長徵召令開跑 歡迎有志教師報名

新北市教育局今(30) 日公告新北市109年度市立國民中小學候用校長甄選簡章， 報名時間自108年11月18日上午8時至11月21日下午5時 止，歡迎有志投入行政領導的教師報名， 相關期程歡迎上教育局網站教育公告區(https://www. ntpc.edu.tw)或校務行政系統首頁查詢 (網址：https://esa.ntpc.edu.tw)。

以往候用校長甄選儲訓作業以筆試及口試2階段甄選， 通過後即獲得候用校長儲訓資格，新北市109年度新增第三階段「 教育局實習」之規定，將進行為期至少1年的實習， 實習通過後始取得候用校長儲訓資格。實習過程將深入了解考生的人 格特質、政策規劃、抗壓性及其在行政領導與溝通技巧之能力，以利 甄選出具有優異教育專業素養及卓越領導才能之候用校長， 為新北教育帶來更大的福祉。

此外，為了解考生在服務學校及局內的平時表現， 實習過程中也將納入問卷調查機制，以多元評分方式， 提升評分甄選客觀性及公平性。

另原住民族教育法規定：「 原住民學生人數達全校學生人數二分之一之原住民重點學校， 其主任、校長，應優先聘任、遴選原住民族已具主任、校長資格者」 ，若該年度甄選時無具原住民身分者錄取， 新北市將放寬最低錄取分數百分之十， 以提高新北市優秀原住民籍教師投入教育行政的機會。

新北市教育局表示，為增進具候用校長儲訓資格者之視野與見識， 儲訓課程將新增參訪國外大型企業及學校教育與文化的課程， 讓候用校長將所見所聞帶回國內，並將其轉化成創新、 國際化且能應用於新北校園的教育思維。