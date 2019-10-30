台北富邦銀行率先響應藍色南瓜運動 邀星兒至分行共度歡樂萬聖節

「咦，萬聖節的南瓜怎麼變色了？」 如果你在街頭看到小朋友提著藍色南瓜桶討糖果，別懷疑， 你沒看走眼，藍色南瓜桶代表小朋友是不擅表達的「星兒」(自閉症 患者)，他們也許無法很機伶地對你喊「不給糖就搗蛋」， 請主動給他糖果、祝他萬聖節快樂！藍色南瓜運動源自美國， 早已在社群媒體引起大量關注， 今年台北富邦銀行率業界之先大力響應，攜手富邦慈善基金會，29 日舉辦「萬聖藍瓜、點亮愛星」活動，邀請星兒至分行， 與北富銀一起歡度Halloween！

北富銀城東e家人分行、南台中分行與高雄分行29日下午相當熱鬧 ，行員穿上巫師披風，化身萬聖節使者， 迎接台灣肯納自閉症基金會、 台中市私立肯納自閉症社會福利基金會、 星星兒社會福利基金會星兒的到來。星兒們滿臉期待， 跟著大哥哥和大姊姊一起認識分行、了解銀行的作業內容， 過程中歡笑聲不斷。北富銀也特別準備藍色南瓜桶送給星兒， 裡面裝著孩子們最愛的點心與樂高玩具，希望帶給星兒一個驚喜、 難忘的萬聖節！

北富銀表示，星兒雖然表達較困難、社交互動難免有障礙， 但他們就跟多數人一樣，對新的事物感到好奇， 會被熱鬧有趣的萬聖節吸引， 此次與富邦慈善基金會一起響應藍色南瓜運動，藉此拋磚引玉， 邀請客戶、社會大眾一起關懷星兒，看到藍色南瓜桶主動給糖果， 讓他們也能體驗當萬聖節搗蛋鬼的樂趣。

歡慶萬聖節，北富銀全台21家指定分行發揮創意， 以萬聖節經典圖騰佈置， 讓客戶一進分行就能感受到濃厚的萬聖節氣氛，此外，限時推出「 鬼來富 妝鬼萬聖趴」活動，10/31前至指定分行完成小富翁帳戶指定任 務，即可參加抽獎，有機會把小朋友最愛的樂高玩具免費帶回家！ 優惠活動限時倒數，想參加手腳要快。