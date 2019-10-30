延續熱情盛夏的金瓜派對 可愛風萬聖節南瓜造型餅吸睛

西洋萬聖節即將來臨，最令人印象深刻的就是南瓜， 淡水區農會延續今年全國大南瓜比賽活動， 持續推出一系列南瓜加工產品！有南瓜麵條、麵線、米粉、 冬粉及南瓜濃湯，所有產品在淡水區農會超市都能買得到， 來淡水吃阿給也別忘了新北大南瓜。

萬聖節（Halloween），在每年的10月31日晚慶祝， 是西方世界的傳統節日，當晚小孩會穿上化妝服，戴上面具， 挨家挨戶收集糖果，而萬聖節另一個象徵是傑克燈籠（Jack- o-lantern），多由南瓜雕刻而來， 於是南瓜就成了萬聖節的象徵。

近幾年新北市政府輔導淡水區農會不斷研發南瓜系列商品， 今年推出了南瓜起司紅藜蘇打餅，也頗受消費者好評，因應萬聖節， 農會與台北海洋科技大學餐飲系以南瓜起司紅藜餅研發可愛風的萬聖 節造型餅，以健康為取向又不失節日的歡樂氣氛， 只要以南瓜起司紅藜餅數片再以奶油、棉花糖、 果乾和堅果拌糰成餡，將餡料夾在餅乾中間，最後沾上草莓巧克力， 並以造型棉花糖裝飾就可製成，作法簡單可以在家裡試試看， 詳細步驟可參考新北市全國大南瓜比賽粉絲專頁中的食譜哦！（ht tps://www.facebook.com/ 646947238740342/photos/a. 646949435406789/ 1908509389250781/?type=3& theater）

新北市政府農業局表示， 每年夏季在淡水舉辦的新北市全國大南瓜比賽，8年來已建立起淡水 南瓜品牌形象，農會方面對於相關產品的開發亦不遺餘力， 從南瓜麵條、麵線、米粉、 冬粉及南瓜濃湯到最新的南瓜起司紅藜餅乾， 熱銷的同時也加深了消費者對南瓜的印象。 雖然淡水南瓜的產期主要在夏季，不過藉由南瓜各式的產品， 使得秋冬時節的萬聖節一樣會有濃濃的淡水南瓜味！ 各位家長也可以利用這些容易取得的淡水南瓜產品， 帶著小孩一起動手做萬聖節創意點心，保證好吃又好玩！

淡水南瓜系列產品相關資訊請洽淡水區農會超市02- 26239305、網址：http://www.tsfa. tw/Supermarket/class/?31.html