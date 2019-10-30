中華電信公布2019年第三季營運成果

中華電信（2412）今日（10/30） 公布自結之2019年第3季合併營運成果。 該公司依據金管會認可之國際財務報導準則（T-IFRSs） 編製之2019年第3季合併營收為508.5億元， 較2018年同期減少3.5%；歸屬於母公司業主之淨利為80. 9億元，減少4.9%；每股盈餘1.04元。

董事長謝繼茂表示：「2019 年第3 季行動市場競爭不若以往激烈， 我們持續站穩營收市佔率與客戶數市佔率的領導地位。 受惠於iPhone 11上市及新推出之特定方案廣受歡迎，帶動行動淨增客戶數轉正， 999元以上高資費方案申辦數亦明顯成長。 寬頻業務因客戶數減少使營收微幅下滑， 但光纖升速方案客戶數持續成長， 加上MOD綑綁寬頻之雙享方案持續熱銷， 有效緩解客戶數減少帶來的影響，並進一步強化寬頻客戶的黏著度。 」

謝董事長進一步指出，「MOD在第三季表現依舊強勁， 單季營收達9.02億元，較去年同期成長5.9%， 客戶數亦超越209萬戶，持續為台灣最大影音平台。 九月份自選餐推出後，75%的自選餐用戶選擇最高資費套餐， 營收表現將於第四季顯現。未來， 我們將持續引進高品質內容及熱門運動賽事， 例如即將舉辦之東京奧運，以吸引訂戶並強化MOD整體績效。 資通訊服務方面，隨著資通訊應用持續發展及強化競標能力， 第3季企客營收及資通訊業務營收均較去年同期成長。 我們很高興本季再次取得台電智慧電表通訊標案， 進一步強化我們的物聯網布局及未來物聯網的營收挹注。展望未來， 雖然市場競爭激烈， 我們有信心繼續以堅強的業務實力維持市場領導地位， 並持續針對核心業務進行投資。」

營業收入

2019年第3季合併營收508.5億元， 較2018年同期減少3.5%。

行動通信業務營收為236.3億元，增加0.7%， 主要因智慧型終端銷售增加， 抵銷行動服務營收因市場競爭及VoIP服務取代所致之減少。

網際網路業務營收為72.7億元，較2018年同期成長1.0% ，主要來自應用加值服務營收之成長。

國內固定通信業務營收為156.3億元， 較2018年同期減少5.1%，主要因行動電話及VoIP取代， 致市話營收減少6.3%至64.5億元。

國際固定通信業務營收為29.4億元， 較2018年同期減少29.8%， 主要因國際電話受市場競爭影響致營收減少。

營業成本與費用

2019年第3季總成本與費用為408.1億元， 較2018年同期減少3.5%， 主要因網路互連費及資通訊專案成本減少。

營業淨利與本期淨利

2019年第3季營業淨利為100.2億元， 較2018年同期減少3.9%。營業淨利率為19.7%， 2018年同期為19.8%。本期歸屬母公司業主之淨利為80. 9億元，減少4.9%。每股盈餘1.04元。

現金流量與息前、稅前、折舊及攤銷前盈餘（EBITDA）

2019年第3季來自營業活動的淨現金流量為196.8億元， 較2018年同期減少9.6%，主因颱風休假導致收款延遲。 2019年9月底現金與約當現金為239.7億元， 較2018年9月底增加17.9%。

2019年第3季EBITDA為188.1億元， 較2018年同期增加2.4%，EBITDA margin為37.0%，2018年同期為34.9%。

業務資訊

寬頻/網際網路業務

中華電信持續推動客戶升速至光世代寬頻策略。 截至2019年9月底，中華電信光世代寬頻客戶數為363. 1萬，佔寬頻客戶數之81.9%。此外， 100Mbps速率以上客戶數達154萬，年成長約10.6%。 HiNet寬頻客戶數為365.0萬，減少1.6%。

行動電話業務

截至2019年9月底，行動電話客戶數為1064.0萬， 較去年9月底增加0.8%。

固網業務

該公司持續維持其在固網市場的領導地位，截至2019年9月底， 市話客戶數累積為1023.0萬。