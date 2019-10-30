台灣新女力崛起　桃園創友善環境提升新住民就業率

為營造新住民及二度就業婦女友善就業環境，並促進女性勞工就業，桃園市政府就業服務處29日辦理「女力崛起-就業新力量聯繫會報暨雇主座談會」，逾50位企業雇主及新住民團體代表與會交流。

依據內政部移民署資料顯示，截至108年8月底，台灣新住民總人數已達55萬1,784人，其中以大陸地區新住民人口數最多，佔62.73%，其次為越南及印尼，分別佔19.52%及5.49%，桃園市有近6萬名新住民人口，且為6都中新住民人口比例最高。另根據勞動部統計資料顯示，女性勞參率由100年之49.97%，至108年8月已逐年提升至51.36%，惟與同期男性勞參率67.32%相較，女性勞參率仍遠低於男性。

桃園市政府就業服務處表示，如何善用女性就業人力，將成為未來勞動力運用之關鍵，本府為協助新住民及二度就業婦女朋友就業，運用僱用獎助、職場學習及再適應計畫及臨時工作津貼等促進就業措施，致力於營造女性友善就業環境，另輔導、補助雇主設置哺集乳室及辦理托兒設施或措施，鼓勵企業持續推動女性友善職場，進而提升女性勞動參與率。另今(108)年度亦將辦理新住民友善企業遴選及公開表揚，鼓勵企業持續推動新住民友善職場，進而促進新住民穩定就業。

本次辦理雇主座談會，邀請新移民女性關懷協會理事長楊慧青以「新女力新優勢力-淺談新住民女力崛起的優勢」為主題，分享新住民就業優勢及雇主僱用經驗，提升雇主進用動機，增進企業僱用意願；此外，亦邀約信義企業集團倫理長兼任人資長楊百川，分享企業推動女性友善職場經驗及具體措施，幫助企業留住人才，增進企業建構女性友善職場。本次會議結合產、政、民間團體等三方交流互動、充分溝通，協助企業雇主解決人力需求問題，同時促進女性勞動力再就業。（新聞轉載自新住民全球新聞網）