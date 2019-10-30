台灣移民署舉辦關懷網絡會議　和雲林新住民一同向賄選說不

移民署南區事務大隊雲林縣服務站於今(30)日召開「108年度雲林縣新住民關懷網絡會議」，邀請縣內與新住民工作相關的政府單位以及NGO團體，就新住民相關的問題及政策，共同研討解決方法以及改善措施。會議氣氛互動熱絡，服務站特別說明移民法第31條的修正草案要點，旨在保障外籍配偶與未成年子女的家庭團聚權。該法修正前，有特殊困難之外籍配偶仍可向移民署各縣市服務站，尋求協助在臺居留事宜。

此外，因應明(109)年1月即將舉辦的總統、副總統及立法委員選舉，會中特別邀請雲林地檢署政風室主任劉孟政宣導反賄選。劉主任首先介紹賄選型態，並重申檢舉賄選，總統、副總統選舉部分最高可領取1500萬元，立委選舉部分則有1000萬元的檢舉獎金，希望大家都可以了解「乾淨選舉」的重要性，一起來反賄。

雲林縣服務站主任黃玟晸表示，新住民在臺生活會遇到的問題十分多元。為了能夠完善落實移民輔導工作，服務站每年舉辦一次網絡會議，邀請縣內20幾個從事新住民工作的機關團體共同與會，針對新修的法規政策、新住民的福利等各個面向進行討論。而隨著取得身分證或是新二代擁有投票權的人口越來越多，為了避免新住民們因語言、文化不同而在不諳法令的情況下涉入賄選陷阱，經劉主任詳盡宣導反賄選，期望在場的網絡夥伴們能共同協助宣導「不買票、不賣票」的重要性。如有發現賄選情事，可以馬上撥打雲林縣服務站檢舉專線05-5345971，一同為維護民主與廉潔的社會努力。

（新聞轉載自新住民全球新聞網）