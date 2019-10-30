日本北海道大學教授疑遭中國拘留　首相安倍與學界均表關切

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）日本國立北海道大學一名學者9月在中國北京遭到拘留，日媒報導他似乎被中國懷疑涉入間諜活動。日本「思考新日中關係研究者之會」昨(29)日對此事發聲明，表達憂心。

新頭殼報導，自2015年至今，至少有13名日本人在中國，因涉嫌從事間諜活動遭到拘留，其中9人遭到起訴，而他們都是一般公民。這次是首度確認身為「準公務員」的國立大學教授在中國被拘留。

中央社29日報導，「思考新日中關係研究者之會」成員早稻田名譽教授天兒慧、東京大學教授高原明生、早稻田大學名譽教授毛里和子和京都大學教授石川禎浩等10多名教授連署發出聲明，要求公開相關的資訊。

聲明表示，這名專攻中國近現代史的北海道大學教授是應中國社會科學院近代史研究所之邀訪問北京，在傳出他遭拘留的消息後，有關當局卻完全沒有說明這名日本教授被拘留的事由及其他的背景等。

日本朝日新聞20日報導北海道大學40多歲男性教授遭中國當局拘留，這名日本學者9月3日入境中國，在中國停留約2週後打算返國，在北京機場遭到拘留。

但另有日媒報導，這名日本學者是在北京下榻的飯店遭拘留的。

朝日報導，中國當局於2014年制訂反間諜法加強取締，但所謂的間諜行為的定義曖昧，海外的非政府組織（NGO）人員或學者等都擔憂中國當局恣意運用此法。

日本首相安倍晉三23日會晤前往日本參加日皇「即位典禮」的中國國家副主席王岐山時，曾特別提到日本學者遭拘留一事。

在安倍與王岐山會談後，日本內閣官房長官菅義偉告訴媒體，安倍會晤王岐山時，「強烈要求中國就拘留日本國民作出積極回應」。

網友根據各方線索查出，遭中國拘留的應是北海道大學教授名為岩谷將，1999年畢業於慶應義塾大學法學部政治學科（政治系），2008年取得博士學位。2000至2001年是中國人民大學中共黨史系普通進修生，2006年是中央研究院近代史研究所博士學員，2007年4月成為防衛省（相當於國防部）防衛研究所教官。

岩谷有一篇「中國國民黨訓政體制的研究」論文於2009年被選為第8屆井植紀念「亞太平洋研究賞」佳作。