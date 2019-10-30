國際排行台灣第一三明治　辣韓胖豬、經典烤起士限量優惠

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）知名旅遊網站《Big 7 Travel》公布「亞洲50間最佳三明治店」，主打快速慢食的三明治名店Liquid Bread Company榮獲亞洲第7名，台灣第1名的殊榮，該排名由香港的PIQNIQ奪冠。

這次亞洲50間最佳三明治店評選，打敗眾多好手，上榜第7名的是台灣的 Liquid Bread Company（以下簡稱LBC） ，該文章指出「LBC是家時髦的三明治專賣店，他們使用最好的食材，以創新的呈現方式堆疊出Instagram上最受歡迎的美味三明治。不管是鬆軟的辣韓胖豬、香濃的經典烤起士三明治或是終極的LBC道地美式煙燻牛都是必點的美味。」



Liquid Bread Company登上亞洲三明治排行第七名（圖/LBC）

《Big 7 Travel》網站整合世界各地編輯與網友的評鑑，曾經公布過「亞洲50間最佳咖啡店」、「亞洲50間最佳漢堡店」等排名，台灣許多優秀的業者也曾上榜過。此次，稱霸亞洲最佳三明治第一名是香港的PIQNIQ，是一家很潮的高空酒吧，深受文青歡迎。

LBC說明，台北麵包名店Purebread創辦人Jim秉持創立麵包店的初心，將LBC打造成一間正統且超高品質的三明治專賣店。堅持Fine-dining 的食物品質、料理手法，以方便、平價的方式提供台灣消費者最道地的美式三明治。

LBC 為了歡慶上榜，將於11月2日限量推出經典的辣韓胖豬三明治與烤起士三明治；適逢LBC 成軍兩週年，將推出經典美式滑蛋三明治早餐系列，詳情請前往網站查詢。