抗憂鬱！藝術治療講座音樂會　首登台灣國父紀念館

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）看不見的殺手！「關懷憂鬱症講座音樂會」由國際扶輪3523地區(以下簡稱國際扶輪)，及台灣憂鬱症防治協會共同舉辦，透過木樓合唱團與大提琴家陳建安帶來美妙音樂，邀請專家舉辦講座對談，將於11月6日首次至國父紀念館舉行。

台灣憂鬱症患者已逐漸攀升成為隱憂，但許多人仍不自覺而尚未就醫或擅自決定斷藥，為加強宣導憂鬱症相關知識，第四屆「關懷憂鬱症講座音樂會」將首次移師國父紀念館舉行，希望結合音樂及知性論壇將藝術治療發揮最大功效，並將挑戰大規模2500個席位，將於11月6日晚間登場。

活動將帶來精彩音樂演出，包含木樓合唱團與大提琴家陳建安，其中，木樓合唱團將打破傳統合唱團表演模式，帶給大家又唱又跳的夜晚，並且將使用不同樂器，營造浪漫輕鬆的氛圍。

國父紀念館館梁永斐於昨（29）日宣傳記者會上表示，活動是衛福及文化的結合。目前文化部與教育部正在推動文化體驗活動，透過教育系統所舉辦文化體驗活動，讓文化及藝術種子在學校學生內心扎根，培育多元藝能人才。

梁永斐說明，期望未來文化部與衛福部能夠合作建構「藝術治療」活動，透過音樂、舞蹈、表演及書畫等方式規劃相關活動撫慰人心，同時結合學校、藝術團體及行政部門的力量發揮辦理活動最大功效，推動相關工作。

值得一提的是，講座將邀請到兩位專家，分別為台灣憂鬱症防治協會理事長張家銘，及台大醫院精神部教授高淑芬；張家銘將聚焦探討老人憂鬱症議題，而高淑芬則將針對兒童、青少年的心理問題主講。

高淑芬提醒，憂鬱症在各年齡層都可能發生，幼兒約在4歲到5歲時開始有機會得到憂鬱症，而青少年通常藉由叛逆的偏差行為表達內心焦慮，而這些都需要社會、學校、父母一起關心，然而，儘早就醫且不自行中斷治療是很重要的。



活動資訊（圖/主辦單位）