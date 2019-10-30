大選最新民調: 台灣民眾黨支持度躍居第3　「亡國感」侷限於年輕選民

(台灣英文新聞/宇妍 綜合報導) 財團法人台灣民意基金會於10月28日在台大校友會館召開十月全國性民調發表會:「亡國感、論文門與2020 總統大選」。

這次民調有幾個值得注意的發現：

■關於台灣人的政黨支持傾向，最新調查顯示，民進黨與國民黨目前並駕齊驅，各獲近三成台灣選民支持。但成立僅兩個月的台灣民眾黨獲10.9%支持，躍居第三，而時代力量以5.6%屈居第四，親民黨以2.2%位居第五，其他新舊小黨則仍待努力。

圖/台灣民意基金會

■關於論文門事件，最新民意顯示，在台灣選民中，有兩成四基本上相信蔡英文總統倫敦政經學院博士論文是有問題的，但有五成四的人傾向不相信。

和上個月相比，傾向相信蔡英文博士論文有問題的人減少0.8 個百分點，傾向不相信的人增加4.4 個百分點，顯示經過一個月的「論文門」攻防，蔡陣營小有斬獲，而強烈質疑蔡英文誠信的學者群也暫時守住了原有的支持者，但面臨了久攻不下的困境。

■關於現行「一例一休」政策的爭議，在台灣選民中，有四成二基本上支持蔡政府的「一例一休」政策，但有四成四不支持。

這項發現顯示，爭議多時的「一例一休」勞工政策在當今台灣社會仍然是一個有高度爭議性的政策，而且反對者略佔上風。國民黨籍總統候選人韓國瑜日前拋出廢一例一休的政見主張，從最新民意來看，如果韓國瑜持續堅持廢除一例一休，蔡英文政府勢將窮於應付來自社會各界的反對聲浪。

■關於「亡國感」，在台灣選民中，約有二成三認為蔡英文如果輸了，台灣就沒有希望了，但有七成一尚無這種感覺。

這項發現顯示，截至目前為止，絕大多數台灣總統選民尚未「感染」亡國感，感染亡國感的選民相對仍只是少數人。更深入的分析顯示，亡國感主要是流行在34 歲以下選民，可以說是一種「年輕選民的現象」，或年輕選民喜歡的「通關密語」。

比較不意外的發現則是:

■關於2020蔡韓對決，最新民意顯示，如果明天投票，有約五成一的選民支持蔡英文，約三成四支持韓國瑜，和上個月相比，蔡英文領先差距縮小為17.4 個百分點。

■如果是蔡英文、韓國瑜、呂秀蓮三人競爭，最新民意顯示，在三人競爭狀況下，蔡英文獲近四成九選民的支持，韓國瑜獲三成一選民支持，這兩天正在為連署做最後衝刺的呂秀蓮，獲約一成選民支持。