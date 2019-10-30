下院通過強生提前大選法案 睽違96年英國迎來12月大選

英國國會下議院今天通過提前大選法案，迎來1923年以來、睽違96年的冬季大選，這代表許多選民可能得摸黑投票，12月的嚴寒天氣也可能影響投票意願。

在主要反對黨工黨表支持保守黨首相強生（Boris Johnson）提前在12月12日大選的計畫後，英國國會下議院今天以438票對20票通過強生的提前大選法案，法案接著將送交上議院審議。

全國選舉耗費資源龐大，上千萬人需要前往投票所，還有郵寄投票費時、費力，當天許多學校、教會和社區中心也必須成為一日投票所。以英國近年來投票率較高的2016年脫歐公投來看，當年登記選民有4560萬人，投票率7成多，有3357萬人前往投票。

現在較令人憂心的是，由於選舉剛好強碰慶典較多的12月，許多場所可能都安排了其他活動。

選務單位目前已經動起來，英國廣播公司（BBC）報導，選舉管理協會（Association of Electoral Administrators）的羅克（Laura Lock）受訪表示，協會成員一直打電話，但發現往常用作投票所的場地都已經被預約。

她表示：「我們會找到投票所，但可能不會在民眾預期的地方。選民可能會發現自己在車庫，或是遮陽棚底下投票。」至於耗時的計票活動，可能也會在同樣簡陋的場地進行。

除了場地之外，另一項不利投票的就是英國潮濕寒冷的12月天氣，可能導致投票意願降低。

不過，專家對此表示，並沒有明顯證據顯示英國民眾會因為壞天氣而不去投票。牛津大學研究發現，天氣和投票率並沒有強大關聯性，反而是選戰陷入膠著，或是朝野兩黨政見相差很多的情況，會更加刺激選民前往投票。

如果主要政黨提出的政治藍圖差不多，民眾投票意願會下降。但當然，這次大選絕對不是前述情況。

此外，冬天的日照時間變短也是另一項必須考慮的因素。羅克指出，他們已經計劃採購照明，點亮投票所入口。不過，太陽早早下山是否會影響選民投票意願，目前也沒有證據顯示有直接相關。

基於天候因素，冬天不是舉行選舉的好季節。而回顧歷史，12月大選對保守黨籍的英相強生而言，也不是好兆頭。

英國上次在冬天舉行大選要追溯到1923年，當時是由時任保守黨籍首相鮑德溫（Stanley Baldwin）號召提前大選。

鮑德溫執掌唐寧街，是因為前任首相拉奧（Andrew Bonar Law）病重，不得不在上任後209天請辭。拉奧請辭後，在1923年10月死於喉癌。

接任的鮑德溫原本可以等到4年後再舉行大選，但當時英國籠罩在高失業率和產業不振的低迷情勢當中，鮑德溫認為應該要舉行大選，贏得民意，以便推動保護性關稅政策。

然而，結果卻不如他意，保守黨的席次被自由黨和工黨瓜分，雖然仍是下議院最大黨，但失去多數優勢。

鮑德溫雖然仍擔任首相，但只撐了6週，就因為自由黨和工黨聯手通過對政府的不信任動議，他隨後辭職。時任工黨領袖的麥唐納（Ramsay MacDonald）在1924年1月22日出任首相，也是英國史上第一位工黨首相。