新加坡推出台灣味地鐵　打造慢活小鎮美學

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）台灣人印象中早期阿嬤家的磁磚、花磚與窗花現身新加坡地鐵，打造明亮的車廂空間，將台灣小鎮的生活美學搬進繁忙地鐵中，帶給通勤上班族「慢活」人生態度，自即日起已於新加坡地鐵東北線行駛。

台灣觀光局駐新加坡辦事處延續台灣小鎮年主題，把「古厝限定」經典懷舊浴室直接搬上新加坡地鐵，踏進車廂宛如搭時光機回到老台灣的美好年代。



車廂內部（圖/Taiwan Tourism Bureau Singapore office）

一進地鐵的大門，浴室中雪白瓷磚立刻讓整台地鐵亮了起來，這正是一間台灣古早味的浴室，繽紛小石子磁磚浴缸宛如沐浴在童年回憶中，有一種愜意、放鬆、溫馨的氛圍；方形瓷磚妝點了花卉圖騰，浴缸旁放著勺水桶、卡通圖案刷牙杯跟孩童洗澡時的黃色小鴨玩具等等，再現台灣屬於「家」的味道。



鐵窗花美學（圖/Taiwan Tourism Bureau Singapore office）

窗戶上則展現特有的鐵窗花美學，四款不同的造型，包含雲形、梅花、十字與菱形，是1970年代台灣經濟起飛，大量「起家厝」的建築工藝代表。

值得一提的亮點，每個地鐵入口都擺著一張以假亂真的迎賓墊，上頭寫WELCOME TO TAIWAN，搭配家家戶戶都有的藍白與紅白夾腳拖，象徵歡迎到台灣的意象。從踏進車廂的那一刻，就是連結台灣的小鎮巡禮，在短暫的通勤時間遺忘塵事，任意自我漫遊在台灣豐富的文化裡。

該車廂自即日起起到11月11號，在新加坡地鐵東北線（NEL TRAIN）行駛。



藍白拖象徵歡迎到台灣的意象（圖/Taiwan Tourism Bureau Singapore office）