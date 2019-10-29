因應「雙11」快遞量爆增 台灣關務署：11月13日起加強查緝

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）有鑒於「雙11」網購節即將開跑，關務署今（29）日表示，將落實各項嚴密查緝行為，以避免不肖業者利用快遞貨物深夜通關且貨量龐大等特性，進行逃避簽審機關輸入規定或高價低報，化整為零等違規行為，甚至夾藏危禁物品企圖闖關。

關務署統計，去年11月份自中國及香港地區進口的快遞貨物簡易申報單件數為439萬7,713筆，相較同年10月份增加53萬9,339筆（增幅13.98%），總進口金額增加4億4,484萬9,522元（增幅16.89%），預計今年「雙11」網購節在各跨境電商平台大規模促銷活動下，快遞貨物進口量將大幅增加。

關務署臺北關表示，近期快遞貨物報關申報不符情形以虛報進口貨物名稱、數量、重量、產地或價值等為主；重大違規案件則有虛報逃避管制（如毒品、槍砲彈藥刀械、豬肉製品、農產品及食品等）、仿冒品侵害商標權及化整為零偷漏稅捐等情況。

關務署臺北關將落實各項嚴密查緝作為，包括艙單預審、落實點貨進倉作業、依快遞業者風險分級查核、申報資料篩選注檢、加強X光儀檢、驗估、機坪及倉間巡緝等，以避免不肖業者利用快遞貨物深夜通關且貨量龐大等特性，進行逃避簽審機關輸入規定或高價低報，化整為零等違規行為，甚至夾藏危禁物品企圖闖關。

海關也將自11月13日起連續7天加強查緝，將不法阻絕於關外。

關務署進一步呼籲，近來非洲豬瘟疫情在中國爆發後，已蔓延至鄰近亞洲各國，國人於網站上購物時，切勿購買肉類製品，經查獲虛報及夾藏矇混輸入豬肉製品案件，將依相關法規移送主管機關裁罰。