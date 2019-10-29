夜市抵用券回收逾40萬張 估計已帶動全台灣7000萬商機

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）配合擴大秋冬國旅第二波獎勵，經濟部自9月16日起加碼發給自由行旅客每房200元夜市抵用券，國內共有7千多家旅宿業及80多個夜市參與。經濟部表示，目前全台回收數量超過40萬張, 估計已帶動七千萬商機。

經濟部所發送200元夜市券引起旋風，廣受各地區夜市好評，由於夜市券的使用期限到年底，已領取的民眾還有時間使用，可依個人喜好做旅程安排。

經濟部中部辦公室表示，截至10月27日，全台夜市券已經回收超過47萬張，估計已帶動七千萬商機，其中以花蓮東大門夜市回收數量最多，其次依序是宜蘭羅東、台中逢甲、嘉義文化路、高雄六合、基隆廟口、中壢觀光、台東觀光夜市等同是高人氣夜市指標。

經濟部中部辦公室郭坤明主任表示，參與本次活動的夜市，有很多都是獲得經濟部星級認證的，像是寧夏夜市許多都是經營超過一甲子的老字號店家，每日人潮絡繹絕，除了最令人流連忘返的傳統美食外，更致力於環保餐具的推廣落實，是全臺第一個環保模範夜市，於107年獲得4星優良市集殊榮。

而花蓮東大門夜市是東台灣攤位最多、範圍最大的夜市，並具有本地原住民美食、各省風味以及在地傳統特色，今年也獲得3星優良市集榮譽，是花蓮夜間觀光旅遊新亮點。

中辦強調，經濟部持續規劃夜市券的分批發放，但要特別澄清的是，夜市券只有在民眾持券到 有「歡迎使用夜市消費抵用券」標示的攤商消費之後，政府才會回收撥款，不是一寄發給旅宿業就撥款，所以不會浪費。