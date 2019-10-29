中共代理人法草案　台灣立法院一讀通過付委審查

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）日前由民主進步黨立法委員及時代力量黨團提出的防止中共代理人相關草案遭到中國國民黨及親民黨團提出復議，延後草案交付內政委員會審查時間，今（29）日立法院會處理復議案，民進黨挾人數優勢，在表決時順利將相關草案交付委員會審查，完成一讀。

為防止中共代理人在台灣進行滲透及統戰等行動，民進黨立委王定宇、林亭妃，以及時代力量黨團日前皆提出「兩岸人民關係條例部分條文修正草案」。此外，王定宇等人也提出「遊說法第8條及第21條條文修正草案」，以及由尤美女、王定宇和台灣基進黨合作提出的「境外勢力影響透明法草案」等，並原定在15日立院院會時交付委員會審查。不料，在當天下午院會散會前，國民黨及親民黨團利用議事規則提出「復議」案，因而讓相關草案無法付委，主持院會的立法院副院長蔡其昌當下裁示，將擇日再處理相關復議案。

立法院會今日上午處理各黨團提出的變更議程案，民進黨團再將相關復議案列入院會的討論事項中，最後並以立院席次多數的優勢，表決通過將中共代理人相關草案交付內政委員會審查。

尤美女隨後透過臉書表示，民進黨與台灣基進合作，並由她及王定宇共同提案的「境外勢力影響透明法」草案，以及「兩岸人民關係條例」部分條文修正草案等，目的在促使中共代理人影響我國政治進程行為於前端透明化。

尤美女指出，相關草案在兩週前遭國民黨及親民黨團用復議的方式卡住，「今天我們終於在院會以表決否決了之前的復議案，也就是這些法案都能順利一讀、交付委員會審查了。」

王定宇則呼籲，「本法影響甚鉅，也有多個提案，應該經過討論、併案處理，我們會盡全力在本會期完成，務必保護2300萬人的安全和民主體制。」