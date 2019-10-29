89國新生獲台灣華語文獎來台就學 人數10年增加近4倍

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）教育部10月28日舉行「臺灣獎學金及華語文獎學金新生說明暨歡迎會」，本學年共有1609名來自89國的新生獲得獎學金，歡迎會上共有來自67個國家近600名受獎新生參加。

教育部鼓勵全球各地優秀境外學生來臺就學及研習，在臺大專校院境外學生人數逐年成長，至2018年已達12萬6,997人，是2008年3萬3,000人的3.8倍。

教育部臺灣獎學金及華語文獎學金於93年設置，迄今已培育超過1萬名優秀外國學生。

來自印度的教育部臺灣獎學金受獎生蘇珊媞（SUSHANTHI POOVENDHAN），大學時曾申請至總部位於臺南的「亞蔬─世界蔬菜中心」實習3個月，因而愛上臺灣，畢業後選擇再度來臺留學，目前就讀國立臺灣大學昆蟲學系碩士班二年級。

她認為臺灣的農產技術具有世界第一的潛力，期盼獲得碩士學位後能繼續在臺攻讀博士，投入農業生物技術相關領域研究，未來將在臺所學帶回家鄉，幫助印度農民防治病蟲害，增加農作產量。

宏都拉斯的白瑞恩（RENE MARCELO BARAHONA SANCHEZ）是淡江大學外交與國際關係學系全英語學士班二年級學生，為一圓參與國際外交活動的夢想，高中畢業申請外交部臺灣獎學金來臺就學。他不但學業表現優異，也熱衷課外活動，加入系學會、足球隊，參加淡江模擬聯合國會議。

白瑞恩說，臺灣的高等教育環境完善成熟，學生可以得到全方位的學習，他期許自己畢業後進入國際組織，從事人道救援相關工作。

本學年教育部提供440個臺灣獎學金及458個華語文獎學金名額(依受獎期限分別核予959名受獎生)，鼓勵優秀外國學生來臺攻讀學位或研習華語，受獎生在臺就學期間，將更瞭解臺灣教育學術環境。

透過國際學生的多語言及跨文化的優勢，成為國內產業全球業務拓展種子人員或研究機構優秀研發人才，有助高教創新及國際化發展。