台灣、菲律賓達成7大勞務共識 移工議題獲矚目

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為增進台菲雙方勞務合作關係，勞動部於10月28日舉辦「第8屆臺菲勞工會議」，會中針對多項菲國移工在台相關議題，包含共同建立行蹤不明積欠醫療費用處理窗口、解決勞動契約與工資費用切結書不一致問題、引進菲國移工來臺從事農業工作、提升家事類勞工照顧技巧及保障渠等權益等達成共識，會議圓滿完成。

勞動部表示，本月初宜蘭南方澳跨海大橋倒塌，造成菲律賓移工傷亡事件，政府除深表遺憾外，因菲律賓移工在臺工作期間所享有的基本權益，和我國勞工一樣，依法應給予補償、津貼或補助，勞動部亦將優先辦理，以保障傷亡者或家屬的權益。

本次會議中，為解決菲國移工行蹤不明無力負擔醫療及住宿費用等問題，菲律賓同意由馬尼拉經濟文化辦事處(MECO)菲僑事務部協處，並提供MECO北中南三處聯繫窗口供台灣方面聯繫。

此外，為解決菲國移工勞動契約及外國人入國工作費用及工資切結書不一致，導致來台工作後衍生勞資爭議，菲律賓方承諾將儘速提供新版且統一的勞動契約及工資切結書。

針對台方今年新開放乳牛飼育業及外展農業工作，台菲雙方同意持續洽談菲律賓移工來臺從事畜牧業及外展農業細節事宜。

截至今年9月底，菲國移工在台人數計有15萬6,248人，占全部移工人數約22%，多從事製造業工作。