福華大飯店讓您省很大 超人氣連鎖住宿券1.1折、餐券驚喜價4.9折起！

11月8日~11日觀光業年度盛會「2019ITF台北國際旅展」盛大展開，台北福華大飯店線上旅展搶先開跑(餐券10/16~11/15、住宿券10/25~11/7)，網路限定「江南春海陸商業午餐券」只要NT$499，還有「台北福華住一晚NT$3,900」 線上好康錯過不再！為回饋展場消費者，今年推出超多人氣優惠商品，包括展場獨家1.1折「NT$2,500福華連鎖住宿券」加11元享買一送一（每日限量30套），以及「花園大道平日自助晚餐餐券買一送一」5折驚喜價NT$1,155(每天限量50張)，更祭出三天兩夜福華連鎖住宿券套票優惠價只要NT$5,000！優惠折扣低至3.2折，台北、新竹、台中、高雄、翡翠灣、石門水庫、墾丁福華，一券在手全台任你遊，4天限時獨賣，絕對讓您度假旅遊都划算，年終大回饋只有在台北福華。

此外，年年狂銷的「中西美食餐券」NT$799(4.9折起，最高原價NT$1,628)囊括館內三間餐廳，可選「江南春」招牌人氣海鮮單人套餐，色香味俱全的招牌江浙菜，果律花枝排、椒鹽海大蝦、蟹黃海鮮魚翅盅等經典佳餚，道道讓您回味。

或是「珍珠坊」精緻小巧的龍蝦單人套餐，如蒜香蒸龍蝦、芙蓉海皇羹、魚香雞粒炒飯、小籠蒸三樣精緻鹹甜點心，品嚐經典粵菜之美，千萬不能錯過，還有「麗香苑」兩人同行，享用輕食沙拉吧或是品嚐義式番茄海鮮麵，讓您輕鬆搭配。熱銷明星商品「四人合菜餐券」NT$2,500(7.5折，最高原價NT$3,300) 推出超值「買四送一」優惠，一券在手遊走江南春、珍珠坊、蓬萊邨及麗香苑四間餐廳。

講究刀工的滬式料理，以精細刀藝與燉、燜、煨等傳統料理手法烹製，像是江南春最有名的「紹興醉雞」、「寧式鱔魚」、「砂鍋紅燒肉」、「無錫排骨」及「二筋一燉湯」皆是不容錯過的經典美饌，更打著不分平假日現場加價NT$499，完美升級為掛爐櫻桃烤鴨六吃餐，嚴選蘭陽平原3公斤以上櫻桃鴨依循古法料理，皮脆肉嫩，口感格外香酥，風味堪稱一絕，一次品嚐到舌尖上的老味道。

而蓬萊邨則是以做工繁複的「手路菜」為主軸，「五味鮮九孔」、「蔭鼓炒鮮蚵」、「軟煎嫩溜肉」多樣台式料理，搭上軟香的地瓜稀飯更是地道絕配，絕對帶出縈繞記憶的道地台菜風味。珍珠坊則是端上功夫拼盤「明爐烤燒鴨」、「玫瑰鼓油雞」、「蜜汁烤叉燒」還有「蟹肉扒豆腐」和「香蒜蒸鮮魚」等道地粵菜。

麗香苑則是自由搭配四人同享餐，從沙拉、濃湯、主菜有美式燒烤豬肋排、爐烤德國豬腳、碳烤大西洋鮭魚或歐式迷迭香羊排四選一，以及義式蕃茄蛤蜊義大利麵、蕃茄肉醬義大利麵、蝦仁嫩蛋炒飯、彩椒牛柳炒飯四選二，既省荷包還可靈活運用，樣樣都滿足老饕的胃。

自助餐券則有深受消費者喜愛的「彩虹座亞洲美饌自助餐券」NT$550（7.3折起）絕對超值，日式炸物、粵料港點、現切牛排及現流海鮮等70多道亞洲美饌輪番上陣一次網羅。「花園大道全日自助餐券套票」NT$4,750/5張(6.3折起，最高原價NT$6,325)旅展加碼每套加送一張，等於假日晚餐每客不到NT$800即可大口吃到當日現流生魚料理、炭烤豬肋排、美國肋眼牛及紐西蘭羊肩排等各樣西式自助美饌，絕對適合精打細算的肉肉控。以及家庭和公司團體詢問度最高，全日皆適用的「中式十人桌菜餐券」NT$9,999(5.5折，原價NT$18,150)，適用於宴會廳 (粵菜)、江南春 (江浙)，每桌10位，一年一度的旅展限定優惠，您千萬別錯過！

旅展期間每日11:00推出限量快閃活動，「NT$2,500福華連鎖住宿券」加11元享買一送一(限量30套，每人限購1套)，「花園大道平日自助晚餐餐券買一送一」只要NT$1,155(限量50套，每人限購1套)。滿額贈好康優惠通通有「三天兩夜福華連鎖住宿券套票」買十套送一套，「4人合菜餐券」買四張送一張；「彩虹座亞洲美饌自助餐券」、「中西美食餐券」及「中式10人桌菜餐券」皆買十張送一張、「花園大道西式百匯自助餐券套票」則是買一套送一張。單筆合併餐券購滿NT$15,000，即贈「NT$500餐飲抵用券乙張」一次購足今年所需，買好買滿最超值！ 而且刷福華富邦聯名卡滿NT$8,000，或刷富邦銀行信用卡滿NT$12,000，再贈送20吋行李箱一個；以及現場刷台新信用卡單筆滿NT$6,000即送資生堂｜Cle De Peau 肌膚之鑰旅行組乙份，數量有限送完為止。