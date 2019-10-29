【華國ITF重磅回歸】 全新頂級但馬屋　一泊二食吃到飽4999

睽違七年，台北華國大飯店重返ITF台北國際旅展，摩拳擦掌、準備以住房、用餐買一送一等下殺27折起的優惠迎賓搶客。眾所期待的頂級和牛專賣店「華國但馬屋」11月全新開幕，獨家提供旅展饕客搶先品嚐--3人享用「帝國黑毛和種三品牛肉套餐」(NT$4,000)，一次購買兩張，再送華國但馬屋頂級肉品下午茶吃到飽兩客 (原價NT$2,024)，直接以73折優惠旅展買家。

全年最低！以NT$5,200買一送一的價格入住總價值NT$19,000，下殺2.7折的「精緻客房」兩晚 (不含早餐)，旅展開放不限平假日，且無連續入住限制，再加贈全館餐飲NT$300折價券一張。入住舒適雅緻客房，週一至週四享直接升等「豪華客房」與華國牛排館特選雙人套餐，假日入住則品味11月全新開幕的頂級和牛專賣「華國但馬屋」，以日本最道地的正宗Shabu Shabu、壽喜燒精心饗客雙人下午茶吃到飽，一泊二食 (含早餐) 專案價只要NT$4,999 (約38折)！以上專案皆不加收服務費。

烤鴨！烤鴨！烤鴨！網路票選CP值最高、已火紅好幾年的「帝國會館」掛爐片皮烤鴨三吃餐券NT$2,222 (約63折)，旅展驚爆買兩張加贈華國牛排館雙人精緻下午茶券 (原價NT$680+10%)更是優惠到約57折，今年旅展就買這張最殺！豐盛的下午茶可享甜鹹點任選14款，與精緻飲品或微醺雞尾酒2杯。台北必吃的頂級「華國牛排館」同樣買一送一：美國頂級USDA 雙人火焰帶骨肋眼牛排套餐，每位可享7道台灣在地食材入饌的夢幻前菜，搭配嫩煎爐烤頂級牛排，再贈送雙人精緻下午茶券，旅展優惠好吃成雙價NT$2,680 (53折，原價NT$5,016)。