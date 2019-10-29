懷孕亂吃中藥恐小產 　台灣馬偕中醫師提醒藥方應依體質調整

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）現代人晚婚又晚生，台灣不孕症比例也大幅提高，「求好孕」是許多夫妻難言之痛；就算順利懷孕，許多女性也面臨孕期出血、宮縮、安胎臥床等情況。中醫師表示，中西醫合併治療也是協助孕婦安胎和順產的方法，不過應選擇合格的中醫師和醫療院所、別用偏方。

42歲的楊太太婚後4年才努力懷上孩子，連續4個寶貝都經歷早產的過程，甚至需要臥床安胎，最長懷孕週數僅34週又5天，得知懷上第5個寶貝時，過往的安胎經驗始終讓夫婦倆憂心忡忡。

楊太太懷孕滿18週即開始每2-3分鐘宮縮一次，由外院轉入馬偕紀念醫院後便由婦產科積極為其安排安胎計畫，包括臥床安胎、口服舌下錠、針劑、塞劑等安胎藥物，順利將胎兒養到27週，宮縮頻率仍維持約7-10分鐘一次。

在住院安胎過程中，楊太太決定嘗試中西醫介入安胎，吃中藥2天後，身體不適症狀即得到緩解，吃藥1個多月後，終於可以出院回家待產，寶寶最後在36週又2天時順利產出。

馬偕紀念醫院中醫部婦科主治醫師瞿瑞瑩表示，中藥、針灸除了可協助安胎外，也可緩解孕產婦發熱、便祕困擾，或者因安胎藥物有喘熱、腹脹的問題。

但中藥方必須依照個人體質及病灶調整，臨床接觸很多案例，有些熱心的長輩誤以為養胎滋補可用四物、八珍，還會到中藥房抓安胎藥方，但補出不少問題，最嚴重可能會小產。

瞿瑞瑩說，曾有患者本身體質較燥熱，孕期亂吃補導致小產，後續又吃太多麻油雞，導致子宮長滿肌瘤，還被宣告不孕，現經中醫調理後，狀況穩定備孕中。

瞿瑞瑩醫師提醒孕產婦或求子夫妻，若希望尋求中西醫合併治療，除了選擇醫療院所之合格中醫師、切勿使用偏方外，最好讓主治的中西醫醫師了解目前的用藥及療程，以達相輔相成之效。