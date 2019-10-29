台灣與日本基金會攜手 共推帛琉生態旅遊

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）旅遊勝地帛琉的海底景觀，舉世聞名。不過，除了水上活動外，總部設於台北市的「國際合作發展基金會」駐帛琉技術團，近來與日本笹川和平基金會合作，推動生態旅遊，透過參觀技術團示範農場，讓遊客體驗帛琉的另一面向。(編按: 「笹」音同「替」或「屜」)

國際合作發展基金會(以下簡稱國合會)表示，自今年(2019年)初起，駐帛琉技術團與笹川和平基金會（Sasakawa Peace Foundation）合作，將技術團推動園藝生產與營養提升計畫所設立的示範農場，列為基金會生態旅遊觀光景點之一，安排日本觀光客參觀駐團示範農場。自試營運以來，已有兩團日本遊客到示範農場參觀。

中央社引述今年9月才從帛琉返台的前駐帛琉技術團團長楊邦棋說，笹川和平基金會人員參觀示範農場後，認為示範農場可列為生態旅遊的其中一站，因此開啟雙方合作契機。

示範農場行程包括技術團工作介紹，品嘗木瓜、火龍果、芭樂等熱帶水果，以及體驗手搓芋圓、品嘗現煮芋圓。

芋頭是帛琉人的傳統主食，楊邦棋說，這項體驗活動讓遊客了解芋頭在帛琉傳統文化所扮演的角色及所富含的營養價值，遊客對於手做芋圓等活動感到很新奇。

楊邦棋表示，笹川和平基金會輔導帛琉當地觀光業者規劃生態旅遊，將技術團農場列入行程，有助觀光行程多樣化。而技術團農場所在之處，多年前就是日本在帛琉的農業試驗場，遊客到此參訪有機會對帛琉歷史有更深入的了解。

他也指出，基金會正在協助帛琉業者建立網路平台，預計年底前可建置完成；未來包括台灣在內的觀光客可直接上網報名參加帛琉生態旅遊。

帛琉是著名觀光勝地，過去到帛琉的觀光客多是參加旅行社的團體旅遊，大部分的觀光收益都屬於旅行業者。楊邦棋表示，駐團與笹川和平基金會合作推動生態旅遊，目的是讓實際參與的帛琉觀光業者能保留絕大部分收益，增加他們的收入。

談到帛琉生態旅遊與一般旅遊行程的差異，他說，一般旅遊行程大部分都是水上活動，陸地上的行程很少。生態旅遊行程則包括體驗當地人傳統捕魚、打獵方式、傳統節慶活動及享用特色風味餐，讓遊客更能了解當地文化。

此外，除了協助推動生態旅遊外，技術團也在示範農場辦理園藝及堆肥製作講習班，並巡迴帛琉各地舉辦相關訓練班。

在火龍果栽培管理上，則引進台灣利用夜間延長照光的技術來調節產期，達到全年生產的目的；在蔬菜栽培管理方面，根據帛琉需求，引進簡易設施、環控技術，確保農戶收成。

帛琉是台灣4個太平洋友邦之一，他說，技術團在駐帛琉大使館指導下，執行各項工作計畫，包括許多貼近邦交國民眾的援助計畫；技術團站在第一線，全力協助鞏固邦交。

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