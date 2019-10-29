北市移工培訓課程成果展　11/10台北車站隆重登場

臺北市國際移工職業培訓課程成果展「移雇定鍾晴」將於108年11月10日在台北車站地下街登場。藉由這些免費的課程，讓移工們的收穫滿滿。活動中會讓華語課、多元照護與烹飪家事課，美妝美髮課的學員，透過表演展現這兩個多月來上課的豐碩成果。

「移雇定鍾晴」是臺北市勞動力重建運用處所推動的移工學習計畫，本年度共開設18班，共計227名移工參與。藉由本計畫的執行，讓移工在溝通上、在生活上都能有很好的運用，除了可以與雇主溝通以外，未來如果回到自己的國家，還可以有額外的一技之長。

各班課程辦理成功與否關鍵，皆仰賴外籍勞工與雇主的積極參與，特別感謝臺灣的雇主們鼓勵移工參與今年度的課程，有了這些雇主們的支持，加深移工們學習的動力。

臺北市勞動力重建運用處表示，透過舉辦各種類型活動，協助移工安排正當休閒活動，達到紓解身心，能更容易適應在臺灣的生活。學員公開發表課程學習成果，有效傳遞政府對勞資的關懷與用心，更希望能藉此互相認識，尊重彼此不同的文化與生活習慣，展現臺北是座包容多元文化城市進步價值。

臺北市勞動力重建運用處表示，成果展活動內容多元豐富，包含異國風情歌舞表演、美食體驗、趣味闖關，並有多項好禮大放送，將帶給大家一個充滿異國風情的聯歡慶典，歡迎各界熱情參與，把愛與包容帶給在臺灣的每一個人。（新聞轉載自新住民全球新聞網）