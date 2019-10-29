巾幗不讓鬚眉 阮氏紅絨的電商王國

頂著駐越南台北經濟文化辦事處的工作經驗，以及國立臺灣科技大學商學院科系獎學金補助生的光環，這位從越南來的學霸越南的阮氏紅絨，在畢業前就拿到了兩間公司的工作邀約，而後，他則選擇進入電子商務，與數據打交道！

阮氏紅絨深知自己的家鄉正面對數位衝擊，但越南的電子商務與社群經營方式，都比不上臺灣成熟，因此他結合自身對越南市場的瞭解、商務知識，以及精通越南語和中文的優勢，在職場拼出無可取代的位置！

還記得剛踏入臺灣新創公司，從事電子商務開始，阮氏紅絨前三個月每天只睡一小時！回憶起那段時光，他激動的說：「文章都沒有人看，想做數據卻沒有數據！」加上一開始經營的是母嬰平台，沒當過媽媽的她完全不知道內容要怎麼寫，只好每天上網研究越南母嬰社群，從中學習經營之道，最後在工作後的第四到八個月，成功讓社群粉絲激增到十萬！

一連串的求學與職場經驗，阮氏紅絨總結出：「中文真的要學好！」建議。他認為，要能清楚表達自己的意見，就必須把語言學好，這樣才能有更多機會讓別人認識自己。

他也鼓勵，現在臺商前進越南的趨勢正盛，只要花時間多瞭解家鄉的行業生態，再把中文學好，想在臺灣擔任白領階級，甚至高階主管都不是問題！（新聞轉載自新住民全球新聞網）