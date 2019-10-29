美麗信線上旅展提前開跑 即日起至11/15(五)住宿最低33折限時搶購

2019年台北國際旅展即將登場，美麗信花園酒店官方網站提前舉辦線上旅展，10月14日(一)起至11月15日(五)推出線上旅展超值票券限時搶購活動；再也不用大老遠跑到南港展覽館參加人擠人旅展，只要優雅登入官網直接選購，即刻擁有超高CP值五星享受！

今年美麗信推出的線上旅展《超值優惠即享券》，包括「雨林餐廳-平日午間套票組(一組六張)」、「雨林餐廳-高CP組合餐券」、「光廊Light Café -雙人超值餐券」、「豪華中式桌菜餐券」、「豪華客房住宿券」及「雅緻四人房住宿券」，限時特惠搶購活動：

聰明消費於線上旅展購買【雨林平日午間套票組】，每組六張只要NT$4,080(原價NT$5,148)，雨林餐廳平日午間原價每人NT$780+10%，購買票券午間用餐只要NT$680；若持票券於平日晚間使用，每張券現場另付NT$100即可享用，現省188元(平日晚間原價每人NT$880+10%)、若於假日使用，每張券限場另付NT$200即可使用，限省198元(假日原價每人NT$980+10%)；此外，購買套票組還贈送「光廊Light Café英式圓舞曲雙人下午茶套餐200元抵用券」、「光廊Light Café餐廳餐點200元抵用券」及「雨林餐廳不限餐期200元抵用券」各一張！敬邀品味嘉賓齊來共享，買越多越超值，雨林套票組洽詢專線：(02)7702-5888

購買「高CP組合餐券」一組，含雨林平日午間套票一組+價值NT$1,299的平日午晚間雙人餐券一張(原價NT$1,936)，換算下來【高CP組合餐券整套只要NT$5,379 (原價NT$7,084)，買越多省越多! 超殺優惠絕對適合精打細算的嘉賓朋友！雨林餐券洽詢專線：(02)7702-5888

美麗信二樓池畔餐廳-光廊Light Café首度推出【雙人超值餐券】，每張只要NT$1,099；憑券可任點定價800元以下餐點兩客，雙人最高可現省NT$639！首度推出的雙人超值餐券，以近6折的超優惠折扣寵愛嘉賓，最能滿足懂得享受生活又熱愛美食的嘉賓，讓您吃大餐配美景更能省荷包！光廊餐券洽詢專線：(02)7702-8800分機2328。

十人豪華中式桌菜餐券每張只要NT$12,888(原價NT$16,500)，加贈十人份澎派海鮮盆一盆或十盒精緻芋頭酥四入禮盒(二選一)，讓嘉賓宴請貴賓或親友絕不失禮，以精打細算的價格全面攻佔嘉賓味蕾。

原價NT$11,110的豪華客房於美麗信線上旅展限量販售，每張只要NT$3,699含二客自助式早餐，近33折的住宿優惠美麗信罕見推出。

全新打造的雅緻四人房，原價NT$14,520現在只要NT$5,299含四客自助式早餐，近36折的四人住宿優惠，以超優惠價格回饋給喜愛都會輕旅行嘉賓。

美麗信花園酒店今年盛大舉行的官網線上旅展，10月14日(一)起限時限量開跑！為增加使用者的便利性，官網售票系統分為「實體票券」及「線上票券」供嘉賓選擇，精打細算搶先機的朋友可前往美麗信花園酒店官方網站購買，或來電洽詢相關資訊。