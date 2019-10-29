台灣總統專用「萬鈞甲車」通訊裝備失蹤半年！　憲兵指揮部：究責失職人員

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）外傳萬鈞甲車通訊裝備失蹤，憲兵指揮部今(29)日表示，經全面清查，有一般商規零件帳料不符，是單位未依規定存管交接所致，無保密及安全顧慮，而擔任戰備的萬鈞車輛均依規定值勤；會追究檢討失職人員，並移送司法調查。

《自由》今獨家報導稱，負責執行元首撤離的「萬鈞車隊」雲豹甲車備用車，車內通訊裝備，今年(2019年)3至9月間竟離奇失蹤，長達半年。憲兵組成專案小組翻遍憲兵239營整個營區，最後分別在通訊器材庫房丶甚至在天花板裡頭，找到散落在各處的通訊器材裝備及零組件，雖不影響整體戰備整備，卻凸顯憲兵單位的內控，出現安全漏洞。

中央社引述憲兵指揮部新聞稿表示，今年9月接獲民意信箱反映，憲兵202指揮部裝步第239營發生通信裝備短少，經編組後勤、督察等部門全面清查，計一般通信零附件的電源供應器、電源轉換器等3類5件物品帳料不符，均為一般商規零附件，並無保密及安全顧慮。

憲兵指揮部指出，經檢討發生原因，是單位實施裝備維護保養後，未依規定存管及交接所致，指揮部已依規定程序辦理核賠作業，而期間擔任戰備的萬鈞車輛均依規定值勤，車載裝備均到齊無虞。

憲兵指揮部表示，後續依軍品裝備清點結果以及調查事實，追究檢討失職人員，並移送司法調查，也將引為案例，教育及要求所屬貫徹後勤維保紀律與裝備存管作為，以為借鑑。