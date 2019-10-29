台灣阿里山楓葉紅了　嘉義林管處公開賞楓祕境

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）阿里山國家森林遊樂區秋意正濃，園區內的變色葉植物，已開始慢慢轉黃變紅。嘉義林管處表示，只要遊客姓名中有「阿、里、山」任一字者，即可10元優惠票入園賞楓。

林務局嘉義林區管理處表示，阿里山國家森林遊樂區的青楓、紅榨槭等變色葉植物，已開始慢慢由黃變紅，換上黃、綠、橘、紅等繽紛的新裝，園區逐漸進入賞楓期。

嘉義林區管理處自2019年11月1日起至2019年12月31日止，只要遊客姓名中有「阿、里、山」任一字者，即可憑證件購買10元優惠票入園，另加碼送好康，遊客只要打卡就有機獲得本年度花季限定的文創商品－櫻花紙膠帶。

阿里山國家森林遊樂區秋意正濃，園區內的變色葉植物，已開始慢慢轉黃變紅。（圖／林務局嘉義林區管理處）

林管處表示，位於對高岳步道、祝山車站、小笠原山、慈雲寺、阿里山賓館、阿里山工作站、沼平公園等景點及位於台18線88~95公里處，目前都可觀賞到紅葉盛況，是遊客不可錯過的絕佳賞楓點。

嘉義林管處提醒遊客，遊樂區位於海拔2,000公尺以上，日夜溫差大，請備妥禦寒衣物，園區另提供多樣遊程建議，遊客可上山林悠遊網查詢。

另外，依動物傳染病防治條例第28條第1項規定，禁止輸送犬貓及其他哺乳動物進入國家森林遊樂區，請遊客配合遵守。