台灣國民黨黑瘦、民進黨白胖？　蔡總統反擊韓國瑜「只會亂噴口水」

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 國民黨總統參選人韓國瑜昨（28）日又失言，稱人民在受苦，「民進黨總統候選人蔡英文總統卻白白胖胖」。這番言論引起網友反彈。

對此《自由》引述蔡總統今(29)日反擊，會不會做事跟「白胖」、「黑瘦」毫無關係，「至少我不會睡到中午才起床」；小英還找來鄭文燦回應，諷韓只會亂噴口水，做事「沒半撇」。

ETtoday新聞網引述韓國瑜競選辦公室發言人葉元之29日表示，民進黨執政以來派系分贓嚴重，白白胖胖不是指身材外貌，而是形容民進黨的貪腐文化。

韓國瑜昨到彰化造勢，大談他認為「很神奇的事情」，批評民進黨籍的總統蔡英文、桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲以及基隆市長林右昌「白白胖胖」，甚至做出荒謬結論，指國民黨的縣市首長例如侯友宜、盧秀燕苦幹實幹，各個「黑黑瘦瘦」，且支持民進黨的人民過得都不好，此番言論再令各界傻眼。

今(29)日蔡英總統到桃園出席「大型農機發表會」，媒體問及相關話題，小英不禁笑出來，稱不解韓國瑜的邏輯，會不會做事與身材究竟有何關係？還請身旁同受波及的鄭文燦回答此題。

「韓國瑜又失言了。」鄭文燦接話說，自己是懶惰的絕緣體，都把市政放在第一、用汗水贏得尊重，而口水與吹牛他不會。

此外，媒體也問及作為「母雞」，小英個人支持度雖高，不分區立委選情卻始終難拉抬，對此，蔡英文表示，民調僅供參考，她相信選情會越來越穩固、越來越好。

民進黨籍型男、新竹市長林智堅昨(28)日深夜針對胖瘦話題在臉書上發文表示，那我這樣「既不黑也不乾癟的體型」，是不是也會被說市長做得不夠好呢？

《聯合》報導，侯友宜今天上午主持完道安會報，受訪時被問到「白胖與黑瘦」話題，侯友宜先是驚訝地反問「我有黑有瘦嗎？」，接著又說他這一生大部分時間都在辦案，辦案就是要先了解人，但不是從外貌來看。他以前抓歹徒時，經常告訴辦案同仁「絕對不能以貌取人」，若單從外貌去看容易判斷錯誤。