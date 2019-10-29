【四價流感疫苗Q&A】台灣疾管署和兒科醫師一次為你解惑！

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）今年公費流感疫苗首度由三價疫苗升級為四價疫苗，12月8日為學齡前幼兒開打日，許多家長可能疑惑，改為四價疫苗後小朋友該怎麼打？劑量又為何？疾管署和小兒科阿包醫師特別列出以下幾項與學齡前幼兒相關的流感疫苗接種小知識：

疾管署表示，四價疫苗相較三價疫苗除了多1種B型疫苗株之外，另一個差異是四價疫苗不分成人、幼兒劑型，均以單一劑型0.5mL接種，因此不同於三價疫苗，3歲以下幼兒接種四價疫苗無須減半。

若幼兒接種四價流感疫苗時如發現劑量不足0.5mL，應立即要求接種院所補足劑量，如於隔天或之後補接種，則須補接種完整劑量(0.5mL)。

阿包醫師則提醒，從未施打過流感疫苗的九歲以下孩子，接種第一劑流感疫苗後，需要間隔至少四週，再施打第兩劑，因為這時的孩子免疫系統不成熟，首次接種需要兩次刺激，一般情況打完一劑有5至6成的保護力，打完第二劑可達7至9成的保護力。

疾管署，今年提供的公費疫苗為國光和賽諾菲，其中6個月至3歲以下幼兒之公費疫苗僅適用巴斯德(賽諾菲)四價流感疫苗。民眾可攜幼兒至各地衛生局指定提供3歲以下幼兒接種公費流感疫苗之合約院所。（詳細名單將於10月31日前公布於各衛生局網站。）

至於流感疫苗可以和其他疫苗一起施打嗎？阿包醫師說明，流感疫苗為非活化疫苗，可和其他任何疫苗同時施打，也可以和肺炎鏈球菌疫苗一起施打！

阿包醫師提醒，流感疫苗產生的保護力會因年齡或身體狀況不同而異，平均可達3到8成，對健康的成年人有7到9成的保護效果。對老年人則可減少5至6成的嚴重性及併發症，並可減少8成的死亡率。

雖然接種流感疫苗不代表百分百不會得到流感，但若有先接種疫苗，因為體內有抗體，真正得病後表現的症狀會較輕微，後續產生的併發症或死亡的機率也會降低。

疾管署表示，提醒家中有6個月以上至國小入學前幼兒的民眾，於疫苗開打後儘速帶幼兒完成接種，便可於農曆春節前後之流感高峰期前獲得足夠保護力。

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資料來源：疾管署官網和阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師臉書粉絲專頁。