在美國紐約港哈德遜河和東河(East River)交會處的一個小島上,矗立著一座巨像。這座巨像的造型是一個穿著古羅馬式長袍的女性,頭上戴著冠冕,冠冕上裝飾著七道尖芒,象徵全世界的七大洋和七大洲【註】;她的右手高舉一支火炬,象徵著「自由照耀全世界」。這座高達46米(連基座總高度93米)的巨像就是舉世聞名的「自由女神像」(Statue of Liberty)。

當初這座巨像是在法國鑄造,然後裝船運送至紐約港內的貝德羅島(Bedloe's Island, 目前稱為自由島),安裝在一個高度47米的基座上。巨像於1886年10月28日落成啟用,是法國人捐獻給美國作為紀念美國獨立的賀禮。

以象徵自由的巨像來紀念一個國家的獨立,具體表達了人民自由與國家獨立之間不可分割的關係,可說是別具意義。

自由女神像的基座內部設有一個博物館,館內牆上有一塊銅鑄的匾額,上面有一首十四行詩,題名為《新巨像》(The New Colossus),是美國女詩人艾瑪-拉莎露(Emma Lazarus)所作,其內容敘述這座巨像的概況及精神意涵。這首詩的開頭兩行是這麼寫的:

「Not like the brazen giant of Greek fame,

With conquering limbs astride from land to land;」

其中的「the brazen giant of Greek fame (著名的古希臘黃銅巨像)」是指曾經矗立在古希臘愛琴海羅德島(Rhodes)上的一座巨像,史稱「羅德巨像」,為傳說中的「古代世界七大奇觀」【註】之一。

「羅德巨像」估計高約33米,其造型為希臘神話中的太陽神希里歐(Helios,相當於羅馬神話的阿波羅)。巨像於西元前292年動工,歷經12年,於西元前280年完工。根據傳說,巨像的頭上裝飾許多支象徵太陽輻射的尖芒,手裡拿著一支火炬,用以照亮來往的船隻;紐約的「自由女神像」顯然是採用這些傳說打造出來的。

上述十四行詩《新巨像》的第二行描述了古希臘「羅德巨像」的站立姿態:

「With conquering limbs astride from land to land;」

這段也是根據傳說,「羅德巨像」的雙腳係跨在羅德港出口的兩岸上,一副耀武揚威的模樣。這一點跟「自由女神像」的溫柔、堅毅的外型大異其趣。

「羅德巨像」儘管霸氣十足,卻是「古代世界七大奇觀」之中最短命的一個;它在完工僅54年之後的西元前226年即毀於一場大地震,巨像由膝蓋處折斷,倒向羅德市區一側,壓毀許多建築物。

倒塌之後的「羅德巨像」的殘骸躺在羅德島上長達800年之久,據說最後被支解出售,屍骨無存;巨像的這個結局似乎是在昭告世人:一時的耀武揚威、再大的霸氣,終究都將化為烏有。

以古鑑今,一個政府如果不實施民主自由的體制,只一味的擴張武力,處處耀武揚威,以展示霸氣為能事,則終將如「羅德巨像」一般,成為最短命的「世界奇觀」。

【註】全世界真的分成「七」大洋和「七」大洲嗎?古代世界不多不少剛好有「七」大奇觀嗎?其實這均屬見仁見智。這些「七」跟一星期有「七」天、甚至於牛頓曾經定調說彩虹有「七」色,都是因循同一個脈絡而來的--古埃及人與美索不達米亞許多古代民族都視「七」為神秘數字;這個觀念一直深植於西方文化裡,延續至今。