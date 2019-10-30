〈時評〉台灣人才質、量都在下滑　政府必須重視

台灣，蕞爾小島，沒有什麼天然資源，能夠創造出令人刮目相看的經濟奇蹟，完全是依靠勤奮的人民，努力奮鬥，再加上教育普及，人力素質優良，才能在世界上博得科技島的美譽。「人才」是台灣唯一最可貴的資源。

但是，令人憂心的是，台灣所依賴的人力資源，不論質或量都在快速下滑，已經形成國家未來發展的隱憂，值得重視。否則長此以往，未來不論經濟、社會發展都將逐漸失衡，形成嚴重的國安問題。

根據世界經濟論壇「WEF」最近發佈的2019年全球競爭力報告，台灣在人力資本項目中，「技能」指標退步嚴重，從2014年全球排名第12名，掉落到2019年的第21名。這是嚴重警訊，意味台灣未來的科技及經濟發展，極可能受到人才不足，或技術層次不夠限制，造成無法突破的窘境。

台灣人力缺乏問題，從今年大學聯招就知道，以108學年度為例，比107學年度整整少了27000人，逼使不少大學院校減招，甚至準備退場機制，付出慘重的社會成本。問題是少子化、高齡化不是今天才發生，早在十年前，政府就知道嚴重性，也預知各級學校將共同面對招生困難，甚至將不得不關閉的窘境。然而，政府多年來不作為，任情勢日益惡化，終致現在付出慘痛的社會成本。也是人才不足，技能指標大幅下滑的重要原因。

中美貿易大戰之後，最近國際一些著名的科技公司，打算到台灣設立研發部門，例如高通、IBM、亞馬遜網路服務、微軟、谷歌、臉書等企業。這些現象更是明顯，或是因為考慮智慧財產權及關稅問題，或是防止中國去美化效應，使這些國際大企業願意選擇台灣設立研發部門，對台灣應該有利。

但是台灣人力質、量都在下降，且高齡化，未來是否有足夠的年輕且高素質的人才，來滿足科技及經濟發展的需要，大有疑問。

另外，高齡化也是大麻煩，目前台灣許多科技大廠的技術人才，年齡超過55歲者平均多達10％以上，這些人力陸續都將在10年內屆齡退出職場，人力缺口更大，技術如何傳承，都是困擾，極不利於經濟發展。

高階人才外流也很嚴重，香港城市大學最近成立核工系，一次就挖走清大三名優秀的博士教授。交大去年有兩批教授出走潮，包括前教務長林進燈等8位教授，專精於腦訊號量測團隊，整個被挖角到澳洲大學擔任研究及教職，損失慘重。

澳門大學教授待遇是台灣的2倍，香港是3倍，新加坡是4倍，美國是4至5倍。怎麼會不讓人心動呢？

據了解，台灣各大學教授竟然有75％願意去中國任教，尤其中國推出惠台31項措施，對於吸引台灣高階教育或技術人才，充滿誘因，更造成人才外流嚴重。

如何補救台灣人才質量不足的問題，政府要好好思考，不僅要透過經濟發展，提高國民待遇，更要考慮加強吸引外國優秀技術人才來台工作，甚至調整移民政策，合理開放技術或投資、商業移民。當然，更長遠的根本解決之道，是要重視台灣人口老化，提高生育率，防止更嚴重的人口不足，造成社會問題。