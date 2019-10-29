台灣影音平台收視大戰「第四台」節節敗退　業者呼籲鬆綁法規限制

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 有線電視（Cable Television；俗稱第四台）在數位匯流、NCC開放跨區經營等挑戰下，近年來面臨多重競爭壓力，從前年底逾522萬戶的高峰，近一年半來以平均每月「被剪掉」1.2萬戶流失，最快今年第3季恐怕就會跌破500萬戶大關。

《自由》28日引述有線寬頻協會理事長鄭俊卿呼籲，政府應鬆綁有線廣播電視法等多項限制法令。因為政府對有線電視、IPTV（網路協定電視）、OTT（影音串流服務）等平台的規範鬆緊有別，造成有線電視市場「餅越做越小」。

報導指出，根據NCC數據，到今年(2019年)上半年止，有線電視用戶數約501.4萬戶、普及率約57.12％，相較前年（2017年)底高峰時的522.5萬戶、普及率60.41％，18個月跌掉近22萬戶、平均1個月被剪掉1.2萬戶。

預計NCC下個月(11月)公布的最新數據，第3季就會跌破500萬戶大關。

鄭俊卿批評，四大影音平台中，除跨境OTT（網飛Netflix、中國的愛奇藝等 ）幾乎無法可管外，目前IPTV業者（如中華電信MOD）提供跟有線電視系統類似的影音服務，但IPTV受「電信法」規範，有線電視業者卻受較嚴格的「有線廣播電視法」限制，其中包括黨政軍條款、3分之1市占率門檻、頻道上下架限制等，都讓有線電視業者面臨不公平競爭，「過於嚴格的黨政軍條款，將限制企業發展」。

鄭俊卿還說，「有線廣播電視法」限制有線電視系統經營者訂戶的數目合計不得逾全國總訂戶數3分之1，反觀包括中華電信MOD在內的IPTV業者，在電信法規範下，並沒有市占率限制。

內容服務上，IPTV除了必載頻道外，還能推出「自組頻道」吸引消費者目光；而有線電視（第四台)光是頻道上下架、排頻都要經NCC同意。

儘管如此，鄭俊卿坦言，隨著收視習慣改變，用戶數目衰退趨勢恐不可逆，但有線電視多年來佈建的家戶寬頻網絡，未來將成為業者尋找新藍海的關鍵。

原文連結: 眼球戰爭》第4台吞敗 月「剪」1.2萬戶