〈時評〉台灣不該被假新聞牽著走、更要避免中共的假新聞統戰

假新聞問題在全球發酵，世界各國自國內大選後，便開始重視各種媒體新聞的真偽，並開始制定有關規範，遏制假消息的傳播。台灣的社群網站、媒體(電視)、報紙、LINE等，也無一倖免。有鑑於此，我國政府也特別設立澄清區(註1)，希望民眾透過正當管道獲知相關消息。然而，政府仍然低估了假新聞的危險性。作者認為，我們應該要效法歐盟，因為假新聞是破壞民主、反邏輯、反智的事情要予以譴責、重罰、並要求公開道歉。

註1：政院建置新聞澄清專區 即時、精準澄清正確施政訊息

台灣人對謊言很寬容也很能適應，從塑化劑事件就可以看見我們的民族性了，很快就忘記假新聞的始末；同時我們不只被假訊息操控，更甚至協助散播，如果對散佈假新聞的人姑息養奸，這是破壞民主。

部分人們認為「假新聞」就跟「謠言」一樣，都是由人造出的，只有智者能辨其真假，而自己如果被騙也沒關係，最後等的是有人能夠出來指錯就好，當然如果沒有人出來的話那也是一幅無所謂的樣子，導致大家都被騙，但這其實是錯誤的觀念，我們不該這麼消極。不幸的是面對這些訊息，新聞工作者也面臨同樣的情形並且一再發生，這是相當要不得的事情，新聞是傳播社會訊息的最重要、也是最有影響力的工具，更是40歲以上的人獲得大多資訊的媒介。如果新聞不嚴以把關，不以客觀事實論證，而是以商業形式搶快播出，就會不斷發生假新聞事件，這並不是一個新聞界應有的操守。

假新聞的種類繁多，不管是在食衣住行育樂各行各業都有，一般人比較注意的事情有醫療、食物、保健、瘦身等部分。但在國家存亡大事面前，這都還算是次要。我們曾聽過統促會、愛國同心會，宣揚兩岸同屬一中，鼓吹台灣人被統一很好，這類沒有根據的事情，都是會讓人慢慢的習以為常，甚至認為就算被統一也沒什麼不好，更認為會發大財。

再舉另外一個案例，去(2018)年關西機場台灣駐日官員被假新聞影響而自殺，不辨是非的轉傳假新聞的人，其實都是幫兇。

再舉一個8年前的案例，宇昌案的抹黑，逼走創造愛滋病雞尾酒療法的何大一，同時令人不禁在想，不查真偽的政黨，隨意說話，真的值得令人相信嗎？因此我們要杜絕假新聞，及拒絕其散佈者的言論。

台灣由於藍綠惡鬥，各自支持者都聽不進對方提出來的證據，即便已經證據確鑿，還是認為那是假證據，用主觀情緒來反對敵對勢力的客觀證據，然而這些都不邏輯，更不是民主。因此台灣需要一個需要公正的媒體機構來揭露假新聞，目前有NCC國家通訊傳播委員會、台灣事實查核中心、澄清區等。但台灣機構不足以杜絕假新聞，一來是不夠即時、二來是處罰太輕、三來是曝光率太低，太多人未必全然相信是否具公信力，(註2)。

註2：處理「假新聞」要NCC硬起來！綠委：電視台如果罰不怕就吊照，怎麼會沒有效果

我們應該參考法國對於假新聞的即時性重罰，每一則處以一年的監禁和75,000歐元，近255.5萬台幣的罰款，(註3)。新加坡對於假新聞的即時性重罰，處以最高十年的監禁和100萬新加坡幣，近2,275萬台幣的罰款，(註4)。

對於邪惡的、造謠的人或機構要給予重罰，否則其背後金主勢力，只會感覺不痛不癢。因為如果罰太少，如同早期酒駕罰太輕、罰款太少、對有錢人幾乎沒有效果。並且在中共的假新聞統戰，必然會注入大量資金來散佈錯誤消息讓人心惶惶，那為什麼我們要對敵國客氣呢？同時即時罰錢之外，還要公開道歉，這樣民眾才可以在這次的經驗快速連結到「這是假新聞」，否則過了時效，罰不罰，其錯誤的認知已經變成既定印象，太晚的處罰效果有限。

註3：France passes controversial 'fake news' law(法國通過有爭議的“假新聞”法)

註4：新加坡「打擊假新聞」新法今上路 最重恐關10年

我們再參考芬蘭的方法。芬蘭與俄國接壤，從以前到現在俄國就一直都沒放棄征服鄰近國家，而芬蘭也不例外，其手法除了文攻、武嚇、遠交、近攻，散播假消息更是常有的事情，因此芬蘭對於假消息的防範，具有高度危機意識。而為了解決這樣的事情，芬蘭採取的方式：讓民眾有主動思考、可以判斷真偽的邏輯能力，盡可能得讓每個人不要盲從、被動、全盤相信別人。為了擁有這樣的能力，自2015年起芬蘭從小學教育做起，期望下一代可以更聰明，更邏輯，而上一代與這一代則是由政府不斷的去防範假新聞，而多年過去其成果斐然，見圖。

圖片：取自CNN，顏色越深，媒體可信度越高，相對應的假新聞程度越低。

參考聯結：芬蘭在假新聞方面贏得了戰爭。學到的東西可能對西方民主至關重要(Finland is winning the war on fake news. What it’s learned may be crucial to Western democracy)

結論

我們要對任何訊息都要有所質疑，並有主動思考的習慣，要知道假新聞只會浪費時間，消磨人心。沒有證據的事情亂說一通，其支持者隨意的相信，形同被賣掉還幫人數鈔票一樣危險。台灣公正且具公信力的機構太少、太小，需建立一套方式來杜絕假新聞。

作者認為政府防範假新聞的方式如下列：

1. 即時性、公開性的重罰，如：每一則負責人監禁一年、罰款至少1,000萬台幣，並要揭露惡意散佈者的身份。

2. 要求公開道歉，使其記取教訓。

3. 培養民眾主動思考的習慣，以免被假新聞誤導，如：芬蘭的方法，從小學教育做起。

4. 須有一套機制防範各網路平台、社群媒體(LINE)的假新聞。如：歐洲要求臉書，從源頭杜絕假新聞的散播。

台灣要避免被假新聞牽著走、更要避免中共的假新聞統戰。為了民主更進一步，我們要避免假新聞的肆虐，否則就是冷眼旁觀國家的民主制度被蠶食。