快訊！澳洲民眾連署籲外交承認中華民國台灣

有澳洲民眾向澳洲國會請願，要求澳洲政府給予中華民國在台灣正式外交承認。至今獲得逾5000人連署，相關政府單位將會回應。

外交部發言人歐江安對此表示，本案是澳洲民眾的自發行為，外交部已注意到這項請願提議。外交部及相關駐澳洲館處歡迎任何有助增進台灣與澳洲關係的公開討論，但尊重澳洲國內的法制程序，不會介入。外交部將密切注意請願案的後續發展。

根據澳洲眾議院的請願網站，這項請願案的編號EN1120，由加文．達菲（Gavan Duffy）近期發起。此案請求眾議院要求澳洲政府，給予中華民國在台灣正式、全面的外交承認。

請願案指出，澳洲與中華民國在台灣現在沒有正式外交關係，但中華民國是澳洲實質的貿易夥伴，兩國目前維持非正式的外交關係，雙方互設的代表處是實質上的大使館（de facto embassies）。

請願書強調，原則上所有愛好民主、自由的國家都應該給予中華民國在台灣正式的外交承認，世界上有一個中國與一個台灣並存，這是長久以來的事實。

根據澳洲國會網站的說明，連署發起人必須是澳洲居民或公民，開放連署的請願案經過國會請願委員會的審議通過，其中一項審議標準是，請願內容是眾議院的職權。

澳洲國會並未要求最低連署門檻。這項請願案的連署到11月20日截止，請願委員會將此案送給相關政府部門，政府部門需對請願委員會及眾議院做出回應。