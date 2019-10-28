台灣天團5566成軍17年　首攻高雄巨蛋

眾多七、八年級生心中的天團5566今天宣布，明年3月7日將登上高雄巨蛋體育館開唱。演唱會也是5566出道17年來，第一次在高雄舉辦大型個唱，特別規劃大型貨櫃宣傳車前進南台灣。

許多南台灣歌迷聲聲呼喚5566到南部開唱，5566正式宣布將於2020年3月7日在高雄巨蛋體育館舉辦演唱會。為了這次演唱會，5566特別找來大型貨櫃宣傳車，出發前進南台灣。

5566在活動現場親自為貨櫃宣傳車出發儀式剪綵，並目送貨櫃車啟程，展開為期兩週的宣傳行程。

5566因一句口號「56不能亡」和歌曲「我難過」，多年來在鄉民間成為流行用語和公認的「神曲」，在歌迷聲聲呼喚下，5566今年年初回歸台北小巨蛋舉辦「Since 5566台北小巨蛋演唱會」，造成轟動。5566今年7月再赴新加坡開演唱會，也是睽違16年在新加坡開唱，同樣獲得萬人迴響。

5566表示，這次前往高雄開演唱會是出道17年第一次，他們都覺得不可思議。對於演唱會內容，他們說，「梗」一定不會跟台北場重覆，而且與歌迷互動是演唱會的一大特色，期望能帶給觀眾精彩的大秀。

談到高雄場嘉賓，5566表示，每一場的歌單、轉場內容都會做調整，目前有邀請其他人，但還沒確定，到時候會讓大家覺得很驚喜。