台灣美術團體發展史料彙編　重建台灣美術史

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）《臺灣美術團體發展史料彙編》整理日治時期、戰後初期、解嚴前後、截至 2018 年期間之美術團體資料，探討在時代轉變與美術發展歷程中，並重建臺灣藝術史。

國立臺灣美術館（以下簡稱國美館）長期致力於臺灣美術史的研究與推廣，為落實文化部重建臺灣藝術史計畫，實踐「厚植文化力，打造臺灣文藝復興新時代」理念，於10月出版《臺灣美術團體發展史料彙編》，今(28)日新書發表記者會由文化部政務次長蕭宗煌主持，國美館館長林志明、藝術家出版社社長何政廣、多位前輩藝術家及美術團體代表人等出席，場面熱鬧盛大。

文化部次長蕭宗煌表示，臺灣這塊島嶼擁有豐富多元的族群與複雜的歷史文化面貌，文化部長鄭麗君認為「藝術史」正是能將這些文化與歷史記憶保存重建的核心關鍵。因此文化部自2017年啟動「前瞻基礎建設計畫」之「重建臺灣藝術史計畫」，為政府首度運用特別預算推動之文化藝術公共政策，是以國家的高度支持臺灣美術史研究發展及史料檔案的保存。

蕭宗煌指出，文化部特別支持國立臺灣美術館規劃編印《臺灣美術團體發展史料彙編》，整理日治時期、戰後初期、解嚴前後、截至 2018 年期間之美術團體資料，探討在時代轉變與美術發展歷程中，美術團體的多元面向與時代意義，並作為研究臺灣美術史的工具書，為重建臺灣藝術史奠定重要的深遠基石。



臺灣美術團體發展史料彙編（圖/文化部）

國美館館長林志明則說，《臺灣美術團體發展史料彙編》著重史料收集與分析，為臺灣美術史的重新建構立下基石，編輯群採取「屬地主義」，在臺籍藝術家之外也涵蓋日籍藝術家等，並接受藝術界所提供的眾多資料，方能成就此一更為客觀、涵蓋面廣大的研究出版里程碑，也期許書系能成為研究臺灣美術史的工具書，成為書寫臺灣藝術史的指引性史料。

文化部提及，「臺灣美術團體發展史料彙編出版計畫」國美館委託藝術家出版社執行，邀請國內知名美術史學者進行田野調查、資料收整及編寫，累積一千個以上美術團體資料，為臺灣美術研究寫下嶄新里程碑。

文化部解釋，臺灣美術團體的活動能量及創作表現，是研究臺灣藝術史及時代美學不可或缺的重要元素。美術團體的成立，意味著藝術家得以群體之力推展美術運動與藝術思維，藝術家的創意與理想在團體成員互動中相互激盪、彼此支持，使藝術創作不復是個人的單打獨鬥；而美術團體的同仁畫展等活動，亦是藝術家學習與發表的交流平臺。

叢書詳細內容請至國立臺灣美術館網站或藝術家雜誌社網站查詢。